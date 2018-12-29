Одесская Рапунцель отростила косу длиной почти два метра

Девушка поделилась секретами красивых волос.

28-летняя одесситка Алена Кравченко последний раз стриглась в пятилетнем возрасте и отрастила косу длиной почти два метра.

Об этом сообщает Думская.

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“Мама Алены и сама носила длинную косу, но в 20 лет твердо решила, что не хочет тратить столько времени на уход за волосами и подстриглась. Дочка оказалась более терпеливой. Ее волосы не видели ножниц более двадцати лет. Сегодня длина локонов Алены составляет 1 метр 85 сантиметров. Правда, до рекорда Украины Алена пока не дотягивает – во Львовской области живет девушка с косой в 2 метра 45 сантиметров. Впрочем, особых амбиций по поводу рекорда у нее нет, уверяет одесситка“, - говорится в сообщении.

Девушка еще никогда не участвовала в конкурсах красоты. Журналисты отмечают, что помимо длины, волосы Алены впечатляют густотой и блеском – и никаких секущихся кончиков. Их хозяйка никогда в жизни не прибегала к химическому окрашиванию и завивке, не пользуется утюжками и даже феном.

“Я мою голову раз в 2-3 недели. Если мне нужно вечером куда-то идти, то я мою голову рано утром и в течение дня она сохнет. На расчесывание уходит порядка 15 минут“, — рассказывает девушка.

Для питания волос Алена раз в сезон проходит витаминный курс и каждую неделю делает натуральные маски. Рецепт прост – ампулы витаминов A, E, B и C нужно соединить с чайной ложкой меда и яичным желтком. Эту смесь втереть в корни волос и оставить на полчаса. С распущенными волосами Алена практически не ходит – или заплетает косу или делает пучок на макушке.

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“Если носить пучок, то мне абсолютно комфортно, а вот если с хвостом, то под вечер уже начинает болеть спина и шея“, — говорит девушка.

На улице прохожие часто удивляются и спрашивают, настоящая ли коса у Алены, на что девушка чаще всего отвечает, что нет. Однако, после этого удивление прохожих возрастает еще больше.

Две дочери Алены также ждут не дождутся, когда и у них будет такая завидная коса.

“Они все время спрашивают, ну когда уже волосы отрастут побыстрее. При этом все их подружки по стечению обстоятельств с короткими волосами“, — говорит Алена.

Алена Кравченко часто сравнивает себя с героиней знаменитой сказки про Рапунцель и даже купила себе несколько нарядов как у длинноволосой сказочной героини.

Как сообщалось в 2015 году, Одесская Барби покорила иностранные таблоиды своими длинными ногами, она снялась в фотосессии для индийского глянца и готовилась сыграть в американском фильме ужасов.