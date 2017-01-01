ТОП-10 новогодних резолюций Ульяны Супрун

Команда Министерства здравоохранения Украины рассказала 10 целей, которые удалось исполнить в прошлом году.

И.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун подвела итоги 2018 года, в котором команда ведомства определила для себя и людей важные цели.

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"В прошлом году мы в Министерстве здравоохранения Украины выбрали для себя 10 "новогодних резолюций" – неформальных обещаний себе стать лучше. Весь 2018-й мы пытались мотивировать и вас, и себя к выполнению этих важных дел", – написала Супрун.

Она перечислила все 10 пунктов: "Придерживаться здорового питания; быть физически активными; бросить курить; не заниматься самолечением; выучить английский; стать донором крови; проходить профилактические осмотры; вакцинировать детей, прививаться самим; соблюдать режим здорового сна; сделать тест на ВИЧ".

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А для того, чтобы сделать новый год более здоровым продуктивным и счастливым, Супрун посоветовала добавить в список 2019 года невыполненные цели 2018 года.

Ранее сообщалось, что Супрун советует отказаться от пюре на новогоднем столе. Ульяна Супрун советует на гарнир к новогоднему столу приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо традиционного картофельного пюре.