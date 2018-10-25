Как стать победителем в 2019 году? Несколько советов

Лучшие советы по достижению своих целей: найти работу или начать откладывать на собственное жилье.

Если у вас есть интерес, хватайтесь за него, и вы сможете быстро начать зарабатывать depositphotos.com

Новогодняя елка выглядит примерно так, как вы себя чувствуете. Это не яркая и ослепительная личность в середине декабря. Это человек, повидавший жизнь, и под всей мишурой и блеском видны шрамы.

Вы только что нашли полупустую банку пива в ванной. Она такая же плоская, как праздничное приветствие.

Наверное, за окном идет мокрый снег.

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Энергично войти в 2019 год кажется невозможным в вашем текущем состоянии.

Но неважно идет ли речь о новой работе или новых отношениях, наша команда жизненных экспертов объясняет, как быть победителем в последующие 12 месяцев.

Помните ваше обещание, что в этом году вы обязательно постараетесь и найдете новую работу вашей мечты? Так вот, это было в 2013 году.

Ох, так ведь трудно искать другую работу, когда вы уже работаете, скажете вы себе. В который раз.

“Подумайте, в чем вы хотите быть другим. Чего бы вы хотели больше, а чего меньше?“, - спрашивает сопредседатель компании Personal Career Management Корин Миллс.

Она говорит: “Просто потому, что это другая работа, еще не значит, что она лучше“.

Вот полезные советы от Корин.

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Если же дело в деньгах, то вам, по словам Корин, необходимо узнать вашу “рыночную стоимость“.

Проведите исследование заработных плат и компенсаций в вашей сфере.

Так вы можете обратиться к своему начальнику с обоснованием, что заслуживаете повышения.

Вы не можете смотреть на вашу кредитную карту (карты) без чувства неловкости. А тут еще новый год, и вы снова почти в минусе.

И кто только изобрел эти интернет-магазины.

Итак, вернемся к основам.

“Когда люди занимаются спортом, они подсчитывают количество калорий - с вашими финансами тоже самое“, - говорит Колин Макдермотт, который ведет блог о личных финансах dumbfunded.co.uk.

Он говорит, что отслеживать, сколько вы тратите, очень легко. Все благодаря современным технологиям.

“Есть банковские программы, которые показывают ваши расходы в режиме реального времени“, - говорит Макдермотт.

Попробуйте начать откладывать средства на “черный день“.

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“Если вы потеряете работу, или вам придется потратить значительную сумму на ремонт своего авто, у вас будет достаточно денег, чтобы прожить в течение одного-двух месяцев“, - говорит Колин.

Но не сидите сложа руки в ожидании новой работы.

“Есть много способов заработать деньги в считанные минуты“, - говорит Колин.

Его ключевой совет - “Если у вас есть интерес, хватайтесь за него, и вы сможете быстро начать зарабатывать“.

В качестве примера он приводит программы, которые платят вам только за загрузку фотографий объявлений о поиске работы, которые вы замечаете вокруг в городе.

“Начните вести блог о том, что вы любите, используйте социальные медиа и потоковое видео“, - предлагает Колин. Рекламодатели могут предложить вам сотрудничество.

Вы досчитали до нового года, посмотрели в глаза своего партнера и почувствовали себя неловко. Или же посмотрели на знакомые счастливые пары и подумали, почему вы до сих пор одиноки.

Не паникуйте. Подобные мысли в Рождество вполне естественны.

“Этот период не просто так называют январским блюзом“, - говорит психолог Клэр Прендергаст.

“Мы оказываемся в одном помещении в течение нескольких дней с теми людьми, которых мы должны любить. И это тяжело“, - отмечает она.

Не делайте выводы слишком быстро.

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“Дайте себе время“, - говорит Клэр. “Вернитесь к знакомым делам, займитесь спортом, снова начните есть овощи“.

Если вы все-таки не счастливы в отношениях, возможно, пришло время поговорить - но Клэр предостерегает против того, чтобы начать “выяснять отношения“.

“Не просто рассказывайте обо всех ваших тревогах. Поговорите о том, что для вас значат эти отношения, к чему, по вашему мнению, они ведут?“

Да, у всех бывают тяжелые времена - наивно считать, что это повод для того, чтобы быть одному.

“Мы склонны думать об отношениях как о чем-то общем с другим человеком, а на самом деле мы не способны к этому, пока не наладим отношения с самими собой“, - говорит Клэр.

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Проведите январь с мыслью о том, что вы - важны и нужны. Будьте добры к себе, это заставит вас чувствовать себя лучше.

“Нет ничего плохого в том, чтобы быть одному. Некоторым это необходимо, чтобы понять себя и расставить приоритеты“.

Мы все можем сказать, что планируем покорить Эверест на скейт-борде с закрытыми глазами.

Одно дело говорить, другое дело - делать.

Вы вероятно делаете что-то неправильно, считает коуч Али Кэмпбелл.

“Поймите, чего вы хотите на самом деле - не то, что вы думаете, что вы должны хотеть“, - говорит он.

Али предлагает разбить свои желания на три категории.

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“Самое главное, запишите их. Так вы берете обязательства выполнить эти желания. Но не делитесь ими с другими, сохраняйте свои цели частными“, - настаивает Али.

Не менее важно - не определяйте время выполнения. Так вы просто создаете ненужное давление.

“Большинство людей очень переоценивают то, что они могут сделать за месяц и значительно недооценивают то, что они могут сделать за год“, - считает Али.

“Год - это достаточно длительный период. Гораздо лучше стремиться достичь небольших результатов в течение года, чем пытаться достичь всего за месяц“.

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