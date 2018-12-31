13 удивительных фактов о паспортах

Паспорта могут открыть двери для путешествий и исследования мира, но для некоторых становятся ограничением в передвижении. Какого бы цвета они ни были и какие бы печати в них не стояли, за каждым из них стоит интересная история.

Паспорт может стать ключом для исследования мира depositphotos.com

Паспорта могут открывать двери для путешествий и исследования мира, но для некоторых становятся ограничением в передвижении.

Согласно, составленному компанией Arton Capital, украинский паспорт занимает 27-е место в мире по влиятельности.

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Существует интересная история о том, каким образом у человечества появились специальные документы для путешествий. Предлагаем интересные факты, которые помогут вам по-другому взглянуть на знакомую вещь.

Если поместить паспорт Норвегии под ультрафиолетовый свет, на бумаге появятся узоры Северного сияния.

В Книге Неемии говорится о письме царя Персии Артаксерксе I, который гарантировал безопасный проезд во время путешествия по Иудее.

Фотографии потребовали только после начала Первой мировой войны - после того, как шпион, работавший на Германию, въехал в Великобританию с фальшивым американским паспортом.

В США нужно заменить фото в паспорте, если вы набрали вес или похудели, сделали пластическую операцию, а также если вы добавили или убрали большую татуировку или пирсинг на лице.

Когда фотографии в паспорт только ввели, можно было использовать любое свое фото на свой вкус.

Разрешались даже семейные фотографии.

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Не рискуйте со сроком окончания действия вашего паспорта перед поездками.

Некоторые страны, в том числе большинство стран Европы, требуют, чтобы паспорт действовал 90 дней после въезда.

Но на всякий случай лучше, чтобы этот срок составлял шесть месяцев, - этого требуют Китай, Индонезия, Саудовская Аравия и другие страны.

Но только для жителей одного из девяти поселков на побережье Папуа-Новой Гвинеи.

Они имеют специальное соглашение, позволяющее им въезд без паспортов. Об этом договорились, когда Папуа-Новая Гвинея получила независимость.

Ватикан не имеет никакого пограничного или иммиграционного контроля, а у Папы Римского - ватиканский паспорт под номером 1.

Во многих странах паспорт является одновременно и внутренним документом, и документом для путешествий за границу. Но в некоторых странах загранпаспорта выдают отдельно, как в Украине.

Американцам паспорт нужен только если они хотят путешествовать за границу. По данным госдепартамента США, на 321 362 789 американских граждан приходится 121 512 341 паспорт.

Страна Тонга когда-то продавала свои паспорта за 20 тысяч долларов.

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По сообщениям, покойный король Тауфа'ахау Тупоу IV этого полинезийского государства продавал паспорта Тонга гражданам других стран, пытаясь пополнить государственную казну.

Владельцы финских и словенских паспортов могут не скучать в аэропорту: если быстро пролистывать страницы этих паспортов, можно увидеть движущиеся картинки, как в мультфильме.

Паспорт Никарагуа имеет 89 видов защиты, в частности голограммы и водяные знаки.

В результате этот паспорт реже подделывают.

Королеве Великобритании Елизавете II не надо волноваться, что она случайно забыла взять с собой паспорт. Поскольку это она выдает их своим подданным, ей этот документ не нужен.

Однако паспорта есть у ее секретных документов.

Посланцы королевы отвечают за доставку этих секретных документов по всему миру, и дипломатические кейсы, в которых перевозят такие документы, имеют собственный паспорт.

По сообщениям, существует только 15 таких паспортов. Специальные паспорта есть и у посланцев королевы.

Ранее сообщалось, что британцы массово получают ирландские паспорта. Почти 100 тысяч британцев в 2018 году подали прошения о выдаче им паспортов граждан Ирландии, которая остается в ЕС.

