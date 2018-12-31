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13 удивительных фактов о паспортах

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Паспорта могут открыть двери для путешествий и исследования мира, но для некоторых становятся ограничением в передвижении. Какого бы цвета они ни были и какие бы печати в них не стояли, за каждым из них стоит интересная история.
Паспорт может стать ключом для исследования мира
Паспорт может стать ключом для исследования мира
depositphotos.com

Паспорта могут открывать двери для путешествий и исследования мира, но для некоторых становятся ограничением в передвижении.

Согласно, составленному компанией Arton Capital, украинский паспорт занимает 27-е место в мире по влиятельности.

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Существует интересная история о том, каким образом у человечества появились специальные документы для путешествий. Предлагаем интересные факты, которые помогут вам по-другому взглянуть на знакомую вещь.

Если поместить паспорт Норвегии под ультрафиолетовый свет, на бумаге появятся узоры Северного сияния.

В Книге Неемии говорится о письме царя Персии Артаксерксе I, который гарантировал безопасный проезд во время путешествия по Иудее.

Фотографии потребовали только после начала Первой мировой войны - после того, как шпион, работавший на Германию, въехал в Великобританию с фальшивым американским паспортом.

В США нужно заменить фото в паспорте, если вы набрали вес или похудели, сделали пластическую операцию, а также если вы добавили или убрали большую татуировку или пирсинг на лице.

Когда фотографии в паспорт только ввели, можно было использовать любое свое фото на свой вкус.

Разрешались даже семейные фотографии.

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Не рискуйте со сроком окончания действия вашего паспорта перед поездками.

Некоторые страны, в том числе большинство стран Европы, требуют, чтобы паспорт действовал 90 дней после въезда.

Но на всякий случай лучше, чтобы этот срок составлял шесть месяцев, - этого требуют Китай, Индонезия, Саудовская Аравия и другие страны.

Но только для жителей одного из девяти поселков на побережье Папуа-Новой Гвинеи.

Они имеют специальное соглашение, позволяющее им въезд без паспортов. Об этом договорились, когда Папуа-Новая Гвинея получила независимость.

Ватикан не имеет никакого пограничного или иммиграционного контроля, а у Папы Римского - ватиканский паспорт под номером 1.

Во многих странах паспорт является одновременно и внутренним документом, и документом для путешествий за границу. Но в некоторых странах загранпаспорта выдают отдельно, как в Украине.

Американцам паспорт нужен только если они хотят путешествовать за границу. По данным госдепартамента США, на 321 362 789 американских граждан приходится 121 512 341 паспорт.

Страна Тонга когда-то продавала свои паспорта за 20 тысяч долларов.

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По сообщениям, покойный король Тауфа'ахау Тупоу IV этого полинезийского государства продавал паспорта Тонга гражданам других стран, пытаясь пополнить государственную казну.

Владельцы финских и словенских паспортов могут не скучать в аэропорту: если быстро пролистывать страницы этих паспортов, можно увидеть движущиеся картинки, как в мультфильме.

Паспорт Никарагуа имеет 89 видов защиты, в частности голограммы и водяные знаки.

В результате этот паспорт реже подделывают.

Королеве Великобритании Елизавете II не надо волноваться, что она случайно забыла взять с собой паспорт. Поскольку это она выдает их своим подданным, ей этот документ не нужен.

Однако паспорта есть у ее секретных документов.

Посланцы королевы отвечают за доставку этих секретных документов по всему миру, и дипломатические кейсы, в которых перевозят такие документы, имеют собственный паспорт.

По сообщениям, существует только 15 таких паспортов. Специальные паспорта есть и у посланцев королевы.

Ранее сообщалось, что британцы массово получают ирландские паспорта. Почти 100 тысяч британцев в 2018 году подали прошения о выдаче им паспортов граждан Ирландии, которая остается в ЕС.
 

BBC Украина
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Теги: паспорт, документ, паспорта, документы, водные знаки, голограмма
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Источник: bbc.co.uk

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