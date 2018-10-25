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"Ежедневно есть 5 порций овощей и фруктов": Советы питания от Супрун

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Для того, чтобы предотвратить развитие всех сложных болезней, нужно сбалансировано питаться.
Уляна Супрун советует есть хлеб вместо булочек и употреблять 50 грамм сахара в день
Уляна Супрун советует есть хлеб вместо булочек и употреблять 50 грамм сахара в день
depositphotos.com

Что съесть, чтобы сохранить здоровье, советует Ульяна Супрун, глава Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook. 

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"Овощи и фрукты должны быть в рационе при любых обстоятельствах! 1 порция = 80 г свежих, консервированных или замороженных фруктов и овощей или 30 граммов сухофруктов. Ежедневно нужно есть 5 порций овощей и фруктов", - говорится в сообщении Супрун.

Она рекомендует употреблять больше клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах, орехах, сое, бобовых и цельнозерновых фруктах. 

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"Углеводы - цельнозерновые злаки, крахмалистые овощи, бобовые и фрукты - должны составлять минимум треть рациона. Молочные продукты можно и нужно употреблять, но они не должны быть основой рациона. Нам нужны 2-3 порции в день (одна порция = стакан жидкого продукта, или 40 граммов - для твердого сыра). Для молочных продуктов важные правила: низкое содержание жира, но не обезжиренные, которые вместе с калориями теряют витамины A и D и не вызывают ощущение сытости", - подчеркнула глава Минздрава. 

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Для предотвращения возникновения диабета 2 типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака нужно есть рыбу дважды в неделю как минимум.

"Бобовые - ценный источник питательных веществ, белков, клетчатки и аминокислот. Ими организм быстро насыщается и получает питательные вещества, одновременно меньше ест и переедает. Также старайтесь есть рыбу минимум 2 раза в неделю. Жирная рыба является одним из лучших источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и имеет низкое содержание ртути", - поделилась Ульяна.

А вот воду следует пить только тогда, когда чувствуете жажду. 

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"Достаточное потребление воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма. Единых норм потребления жидкости не может быть, поскольку это зависит от многих факторов, которые следует рассматривать в каждом конкретном случае. Лучший совет - пить воду, когда чувствуете жажду", - написала Супрун.

Ферментированные продукты также полезны для организма, например, кефир, мясо, квашенная капуста и свекла, свекольный квас. Они помогут работе кишечника, так как насыщенны питательными веществами и аминокислотами.

Сахар не стоит употреблять вообще, или свести к минимальной дозе в 32-50 грамм в сутки.

Ранее сообщалось, что Олег Винник рассекретил свой вес и рассказал об особенностях питания. Он признался, что не позволяет себе есть сладкое и мучное.

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Теги: Ульяна Супрун, министр здравоохранения, правильное питание, здоровое питание, сбалансированное питание, советы Супрун, советы МОЗ
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Комментариев (1)
Dikiicom    03.01.2019, 19:34
Оценка:  0
Dikiicom
Она видимо забыла, что как сказал Рева украинцы и так много едят. А второе это то что аморально давать такие рекомендации при действующих размерах пенсии, тарифах ЖКХ и ценах на овощи и молочные продукты. Это конечно в том случае если пенсионеры еще входят в число тех кому это рекомендуется!
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