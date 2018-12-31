Названы самые безопасные авиакомпании 2019 года

Лидером перечня является крупнейшая авиакомпания Австралии - Qantas, которую также прозвали "Летающим Кенгуру".

Сайт AirlineRatings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира 2019 года. Лидировала в нем австралийская Qantas, которую также прозвали "Летающий Кенгуру". Об этом пишет CNN.

Полный перечень включает 20 наименований компаний. На второй позиции идет Air New Zealand, а замыкает ТОП-3 Alaska Airlines.

Далее в первую десятку также вошли All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM и Lufthansa.

Лучшие страны для туризма

Кроме того, был составлен рейтинг среди лоукостов. В данном случае ТОП-10 выглядит следующим образом:

Flybe

Frontier

HK Express

Jetblue

Jetstar Australia/ Asia

Thomas Cook

Volaris

Vueling

Westjet

Wizz

Ранее сообщалось, что эксперты составили рейтинг лучших ресторанов мира. Список включил 25 заведений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet