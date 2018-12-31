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Названы самые безопасные авиакомпании 2019 года

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Лидером перечня является крупнейшая авиакомпания Австралии - Qantas, которую также прозвали "Летающим Кенгуру".
Qantas возглавила рейтинг безопаснейших авиакомпаний
Qantas возглавила рейтинг безопаснейших авиакомпаний

Сайт AirlineRatings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира 2019 года. Лидировала в нем австралийская Qantas, которую также прозвали "Летающий Кенгуру". Об этом пишет CNN.

Полный перечень включает 20 наименований компаний. На второй позиции идет Air New Zealand, а замыкает ТОП-3 Alaska Airlines.

Далее в первую десятку также вошли All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM и Lufthansa.

Лучшие страны для туризма

Кроме того, был составлен рейтинг среди лоукостов. В данном случае ТОП-10 выглядит следующим образом:

  • Flybe
  • Frontier
  • HK Express
  • Jetblue
  • Jetstar Australia/ Asia
  • Thomas Cook
  • Volaris
  • Vueling
  • Westjet 
  • Wizz

Ранее сообщалось, что эксперты составили рейтинг лучших ресторанов мира. Список включил 25 заведений.

 

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Теги: рейтинг, авиакомпании, Новый Год 2019
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Источник: korrespondent.net

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