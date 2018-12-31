Названы самые безопасные авиакомпании 2019 года
Сайт AirlineRatings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира 2019 года. Лидировала в нем австралийская Qantas, которую также прозвали "Летающий Кенгуру". Об этом пишет CNN.
Полный перечень включает 20 наименований компаний. На второй позиции идет Air New Zealand, а замыкает ТОП-3 Alaska Airlines.
Далее в первую десятку также вошли All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM и Lufthansa.
Кроме того, был составлен рейтинг среди лоукостов. В данном случае ТОП-10 выглядит следующим образом:
- Flybe
- Frontier
- HK Express
- Jetblue
- Jetstar Australia/ Asia
- Thomas Cook
- Volaris
- Vueling
- Westjet
- Wizz
Ранее сообщалось, что эксперты составили рейтинг лучших ресторанов мира. Список включил 25 заведений.
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