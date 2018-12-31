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Эксперты назвали самую пунктуальную авиакомпанию

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В рейтинг Лига пунктуальности попали авиаперевозчики из разных уголков мира. Победила - панамская Copa Airlines.
Панамская Copa Airlines - самая пунктуальная авиакомпания
Панамская Copa Airlines - самая пунктуальная авиакомпания
Cortesia

Аналитическая фирма OAG Aviation Worldwide составила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2018 года. Отчет Лига пунктуальности опубликован на официальном сайте компании.

Расчет проводился на основе 58 миллионов сообщений о рейсах по авиакомпаниям и аэропортам со всего мира за 2018 год. Своевременно выполненными аналитики приняли те рейсы, которые были выполнены в течение 15 минут от их запланированного времени отправления или прибытия.

Топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний мира:

  1. Copa Airlines (Панама)
  2. airBaltic (Латвия)
  3. Hong Kong Airlines (Китай)
  4. Hawaiian Airlines (США)
  5. Bangkok Airways (Таиланд)
  6. Qantas Airways (Австралия)
  7. LATAM Airlines (Чили)
  8. Azul (Бразилия)
  9. Qatar Airways (Катар)
  10. KLM (Нидерланды)

Ранее сайт AirlineRatings составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира. Лидировала в нем австралийская Qantas, которую также прозвали "Летающий Кенгуру".

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Теги: рейтинг, итоги года, рейс, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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