На заснеженном пляже в Одессе резвились девушки в купальниках
В Одессе смелые одесситки "загорали" на заснеженном пляже. Несмотря на минусовую температуру, женщины устроили пляжную фотосессию в купальниках и искупались в море.
Как сообщает Depo.Одесса, фотографии с январской фотосессии и зимнего купания на своей странице в Facebook вчера, 7 января, опубликовала одесситка Ольга Богданова.
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"Радостные девушки в Рождество резвились в ангельском наряде", - подписала она одну из подборок фотографий. На фотографиях одесситки в купальниках, с крылышками ангелов за спиной и нимбом над головой позируют в купальниках на пляже в Одессе.
Автор статьи отметила, что на тот момент температура воздуха составляла -6 градусов мороза, а температура воды лишь -3.
Как сообщалось в июле, в Одессе невесты в свадебных платьях рисовали “зебру“.