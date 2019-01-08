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На заснеженном пляже в Одессе резвились девушки в купальниках

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После того, как одесситки "позагорали" на заснеженном пляже, они пошли купаться в море.
На заснеженном пляже в Одессе резвились девушки в купальниках
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Фото 1/6
  • Температура воздуха в Одессе была -6 градусов
  • Температура воздуха в Одессе была -6 градусов
  • Температура воздуха в Одессе была -6 градусов
  • Температура воздуха в Одессе была -6 градусов
  • Температура воздуха в Одессе была -6 градусов
На заснеженном пляже в Одессе резвились девушки в купальниках
Температура воздуха в Одессе была -6 градусов
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В Одессе смелые одесситки "загорали" на заснеженном пляже. Несмотря на минусовую температуру, женщины устроили пляжную фотосессию в купальниках и искупались в море.

Как сообщает Depo.Одесса, фотографии с январской фотосессии и зимнего купания на своей странице в Facebook вчера, 7 января, опубликовала одесситка Ольга Богданова.

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"Радостные девушки в Рождество резвились в ангельском наряде", - подписала она одну из подборок фотографий. На фотографиях одесситки в купальниках, с крылышками ангелов за спиной и нимбом над головой позируют в купальниках на пляже в Одессе.

Автор статьи отметила, что на тот момент температура воздуха составляла -6 градусов мороза, а температура воды лишь -3.

Как сообщалось в июле, в Одессе невесты в свадебных платьях рисовали “зебру“.

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Теги: моржевание, Одесса, пляж
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Комментариев (1)
fkrfyfan    08.01.2019, 13:33
Оценка:  0
fkrfyfan
Девушкам по моему за 50
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