После того, как одесситки "позагорали" на заснеженном пляже, они пошли купаться в море.

Температура воздуха в Одессе была -6 градусов

На заснеженном пляже в Одессе резвились девушки в купальниках

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На заснеженном пляже в Одессе резвились девушки в купальниках

В Одессе смелые одесситки "загорали" на заснеженном пляже. Несмотря на минусовую температуру, женщины устроили пляжную фотосессию в купальниках и искупались в море.

Как сообщает Depo.Одесса, фотографии с январской фотосессии и зимнего купания на своей странице в Facebook вчера, 7 января, опубликовала одесситка Ольга Богданова.

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"Радостные девушки в Рождество резвились в ангельском наряде", - подписала она одну из подборок фотографий. На фотографиях одесситки в купальниках, с крылышками ангелов за спиной и нимбом над головой позируют в купальниках на пляже в Одессе.

Автор статьи отметила, что на тот момент температура воздуха составляла -6 градусов мороза, а температура воды лишь -3.

Как сообщалось в июле, в Одессе невесты в свадебных платьях рисовали “зебру“.