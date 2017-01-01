Во Флоренции кафе оштрафовали за сокрытие цены от клиента

Заведение было оштрафовано на 2 тысячи евро за сокрытие цены мороженого от посетителя. Подобные схемы мошенничества стали популярны в городе.

Во Флоренции за мошенничество с ценой на мороженое оштрафовали заведение

Во Флоренции обиженный турист вызвал полицию из-за того, что ему продали мороженое за 25 евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Турист из Тайваня решил заказать в одном из заведений Флоренции мороженое. Когда ему озвучили цену в 25 евро, он отказался платить. Итальянский экскурсовод, узнав о ситуации, вызвал полицию.

В результате заведение оштрафовали на 2 тысячи евро за сокрытие реальных цен от покупателей.

Представитель полиции подчеркнул, что это распространенная проблема в городе в последнее время. И она портит общее мнение о городе, поскольку страдают от подобного мошенничества в основном туристы.

Ранее во Флоренции задержали туристов за нарисованное сердце на мосту XIV века. Правоохранитель выписал австралийцам штраф в 3 тысячи евро.

Также сообщалось, что туристам во Флоренции запретили есть на улицах центра города.

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