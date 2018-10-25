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В Индии проходит зрелищный религиозный фестиваль

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Кумбха Мела проходит с 15 января до 4 марта и сопровождается впечатляющими красочными обрядами.
В Индии стартовал фестиваль Кумбха Мела
В Индии стартовал фестиваль Кумбха Мела

В Индии в штате Уттар-Прадеш во вторник, 15 января, стартовал один из самых масштабных религиозных фестивалей Кумбха Мела. Он проводится каждые шесть лет.

Для посещения святыни индуизма в Уттар-Прадеш съезжаются миллионы паломников. Они посещают города Аллахабад, Харидвар, Уджайн и Нашик. Также проводится массовое омовение в водах реки Ганг или Сипры, Годавари или Сангама в зависимости от города.

Первые воспоминания о "Празднике кувшина" датируются VII веком. В 2019 году власти ожидают около 150 млн человек, примерно миллион из которых из-за границы. Для паломников организованы 600 массовых кухонь, места для ночлега и временные мосты.

Ранее в Мексике прошел фестиваль редиски. Фермеры и художники собираются в городе Оахака уже 121 год подряд. Также сообщалось о том, что в США сотни людей проехались в метро без штанов.

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Теги: религия, Индия, фото, фестиваль, паломничество, паломники, Кумбха-мела
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Источник: korrespondent.net

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