Украина в рейтинге стран со средней опасностью для туристов - Forbes

Журнал опубликовал Карту туристических рисков на 2019 год. Особую опасность для путешественников представляют "протесты и политические беспорядки".

Эксперты Forbes оценили туристические маршруты с точки зрения безопасности. Украина расположилась в зоне среднего риска. Об этом сообщается на официальной странице издания.

Карта туристических рисков на 2019 год учитывает безопасность на дорогах, уровень медицины и общей безопасности. В медицинских вопросах в Украине для туристов прогнозируют средние риски.

Так, указано, что скорая помощь и стоматологические услуги "обычно доступны", но можно подхватить инфекцию через пищу и воду. Согласно рейтингу Forbes, если туристу понадобиться помощь хирурга, ему придется "эвакуироваться".

Опасность также несут возможности протестов, митингов, беспорядков и "случайных терактов". Возможны проявления коммунального, религиозного или расового насилия.

Категорически не советуют ехать в Украине только на Донбасс. Средний уровень опасности присвоен также, например, Бразилия, Турция, Индия и Россия.

Ранее в Крыму заявили о рекордном числе туристов на Новый год 2019. Также Корреспондент писал о том, что была названа лучшая страна для приключенческого туризма.

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