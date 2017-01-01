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Киев вошел в ТОП-10 городов с самыми дешевыми VIP-отелями

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Специалисты проанализировали стоимость проживания в пятизвездочных отелях в 170 странах мира.
Киев стал одними из самых дешевых городов для жизни богачей
Киев стал одними из самых дешевых городов для жизни богачей
Корреспондент

Эксперты из турагентства Globehunters составили рейтинг городов, в которых проживание в пятизвездочных отелях обойдется дешевле всего. Об этом сообщает Independent.

Столица Украины попала на четвертую строчку рейтинга. По данным агентства, ночь в VIP-отеле Киева обойдется чуть больше чем в 51 доллар.

Этот показатель выше чем у турецкой Анталии, которая заняла первое место в рейтинге с ценой за ночь в 39,6 долларов. На втором месте Мехико – 41 доллар за ночь.

Третью строчку занял Шарм-эш-Шейх в Египте с ценой около 50,5 долларов за ночь. Дальше в списке расположились камбоджийский Сием Рип, город Фес в Марокко, Санта-Ана в Сальвадоре, индийский Дели, китайский Гуйлинь и малайзийский Куала-Лумпур. Москва разместилась на 18 месте данного рейтинга.

Накануне сообщалось, что Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров. Также Корреспондент писал о том, что Львов назван лучшим украинским городом по качеству жизни.

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Теги: рейтинг, Киев, туризм, цена, отели, дешево
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Источник: korrespondent.net

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