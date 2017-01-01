Стая пингвинят храбро отразила атаку хищника

На малышей пытался напасть буревестник.

Птенцы собрались в оборонительный круг и принялись защищать друг друга Скриншот из видео

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Хищники недооценивают пингвинов, считая их легкой добычей, однако даже маленькие птички, объединившись могут дать отпор врагу.

Соответствующее видео было опубликовано программой ВВС.

На кадрах видно, что на птенцов пингвинов напал буревестник больших размеров, но они не растерялись и стали в оборонительный круг спина к спине, прикрывая друг друга от нападения хищника.

Птенцы пингвинов впервые вышли к морю без присмотра родителей, когда буревестник набросился на них, рассчитывая заполучить легкую добычу. Птенцы сначала пытались убежать по суше, но один из них поскользнулся и упал.

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Буревестник попытался схватить птенца за шею своим крепким клювом, но “тактическое“ падение позволило пингвиненку убежать и отойти назад к своей группе. Тогда птенцы собрались в оборонительный круг и принялись защищать друг друга со всех сторон.

После напряженного противостояния на место схватки прибежал взрослый пингвин, который окончательно прогнал буревестника.

Как сообщалось в июле 2018 года, гигантская колония королевских пингвинов рекордно сократилась.