Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кличко оконфузился перед прессой в Давосе

Комментариев: 0
Очередной словесный конфуз произошел с мэром Киева Виталием Кличко на экономическом форуме в Давосе.
Виталий Кличко оконфузился в Давосе
Виталий Кличко оконфузился в Давосе
kiev.klichko.org

С городским головой Киева Виталием Кличко произошел словесный конфуз на экономическом форуме в Давосе. Соответствующее видео журналист Александр Дубинский опубликовал в пятницу, 25 января, в своем Telegram-канале.

Читай также: “Было больно“: Кличко рассказал, как реагировал на шутки о себе

В частности, при обсуждении диджитализации украинской столицы Кличко понадобилось несколько попыток, чтобы все-таки произнести на английском слово “digitalization“.

Ранее в эфире одной из украинских радиостанций киевский городской голова Виталий Кличко не смог произнести слово “тоталитаризм“. Ведущий эфира пытался подсказать это слово столичному мэру, однако безуспешно.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Кличко, видео, Давос, Виталий Кличко, конфуз, мэр киева, Давос 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь