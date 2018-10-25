Кличко оконфузился перед прессой в Давосе

Очередной словесный конфуз произошел с мэром Киева Виталием Кличко на экономическом форуме в Давосе.

С городским головой Киева Виталием Кличко произошел словесный конфуз на экономическом форуме в Давосе. Соответствующее видео журналист Александр Дубинский опубликовал в пятницу, 25 января, в своем Telegram-канале.

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В частности, при обсуждении диджитализации украинской столицы Кличко понадобилось несколько попыток, чтобы все-таки произнести на английском слово “digitalization“.

Ранее в эфире одной из украинских радиостанций киевский городской голова Виталий Кличко не смог произнести слово “тоталитаризм“. Ведущий эфира пытался подсказать это слово столичному мэру, однако безуспешно.