В Новой Зеландии турист вместо $10 заплатил за такси $930

Шотландская пара проехала всего пять минут, но таксис полностью опустошил их банковскую карту.

В городе Веллингтон, Новая Зеландия, пару туристов из Шотландии таксист "покатал" почти за тысячу долларов. Об этом сообщает портал Stuff.

Турист из Шотландии Джон Барет вместе с женой вызвал такси от вокзала к квартире, что располагалась неподалеку. Спустя пять минут таксист доставил пару на место, а на счетчике сумма за поездку составила примерно 10 долларов.

Позже шотландцы попытались расплатиться в магазине той же картой, что платили таксисту, но на счету оказалось недостаточно средств. Пара узнала, что таксист снял со счета 930 долларов.

По словам туриста, он не обратил внимания сколько денег снимал таксист. Также Баррет предположил, что мужчина забыл поставить запятую после девяти. Шотландец пытался разыскать таксиста, чтобы уладить недоразумение, но ему это не удалось.

Ранее сообщалось, что таксист "облапал" и выбросил пассажирку из авто, заработав $1000. Также Корреспондент писал о том, что в индийском сафари-парке мужчину растерзали львы.

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