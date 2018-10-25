Эксперты назвали самую безопасную страну

Лидировала в рейтинге Исландия. При составлении рейтинга был установлен индекс безопасности для 128 стран.

Представители журнала Global Finance опубликовали рейтинг самых безопасных стран мира в 2019 году. Лидировала в перечне Исландия. Об этом пишет Global Finance.

В целом эксперты определили индекс безопасности для 128 стран мира. В ходе работы они принимали во внимание вероятность военного конфликта, уровень экономического развития, уровень преступности и личной безопасности, а также вероятность стихийного бедствия.

Следом за Исландией в рейтинге идут Швейцария, Финляндия, Португалия и Австрия.

В ТОП-10 также фигурируют Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Украина оказалась в списке лишь на 116 позиции. При этом Россия лишь немного ее обогнала - она занимает 108 позицию. Низкое место Украины авторы аргументируют тем, что в стране с 2014 года "продолжается гражданский конфликт низкой интенсивности".

Ранее сообщалось, что Украина поднялась в рейтинге лучших стран по версии журнала USNews& WorldReport.

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