Названы ТОП-10 рискованных направлений для туристов

Первое место в перечне занимает Венесуэла. Ее посчитали наиболее опасной для одиночных путешественников.

Представители сайта путешествий WeGoPlaces опубликовали отчет с перечнем самых рискованных туристических направлений для одиночных путешественников. Лидировала в рейтинге Венесуэла, в которой продолжается кризис. Об этом пишет The Independent.

"Только 17 процентов жителей (Венесуэлы - ред.) заявили, что они чувствовали себя в безопасности, гуляя в одиночестве ночью, и 24 процента выразили доверие своей полиции", - отметили составители рейтинга.

Также в антирейтинг вошли Афганистан, Южный Судан, Габон, Южная Африка, Мексика, Доминиканская Республика, Ботсвана и Сьерра-Леоне.

Авторы также советуют тем, кто все же направится в эти точки, держать под рукой медикаменты, чтобы они не затерялись в багаже. Кроме того, авторы перечня рекомендуют ознакомиться с местными обычаями и местными законами страны, и проявлять уважение к ним.

Кроме того, был составлен рейтинг самых безопасных стран для одиночных путешествий. В их число вошли Сингапур, Норвегия, Исландия, Финляндия, Узбекистан, Гонконг, Швейцария, Канада, Индонезия и Дания.

Ранее сообщалось, что специалисты составили рейтинг стран, которые признаны лучшими для путешествий.

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