Почему снэки опасны для здоровья - ученые

Среднестатистический человек потребляет ежедневно от 20 до 30 микрограммов акриламида.

Употребление снэков увеличивает риск развития сердечных заболеваний, передает американский научный журнал American Journal of Clinical Nutrition.

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Сообщается, что многие печеные и жареные продукты, в частности - картофельные чипсы, содержат высокий уровень акриламида. Это химическое соединение, которое образуется естественным путем при термической обработке в процессе приготовления таких продуктов, как кофе, шоколад, миндаль, картофель фри, крекеры, чипсы, каши и хлеб, а также при варке некоторых фруктов и овощей, объясняют специалисты.

“Акриламид негативно отражается на сердечной деятельности“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднестатистический человек потребляет ежедневно от 20 до 30 микрограммов акриламида. Со снэками - в разы больше.

В связи с этим, специалисты рекомендовали тем, кто следит за своим здоровьем, сокращать потребление снэков, заменяя их фруктами, овощами, нежирным мясом, продуктами из молока и цельного зерна.

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При этом, согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы планомерно увеличивают потребление снэков, что негативно сказывается на их здоровье.

Напомним, ученые из Ратгерского университета выяснили, что в кофе содержится такой ингредиент как 5-гидрокситриптамин, которые оказывает определенное воздействие на мозг. Как показали исследования на мышах, это вещество не дает накапливаться в мозге особым белкам, провоцирующим старение мозга и разные заболевания.