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Почему снэки опасны для здоровья - ученые

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Среднестатистический человек потребляет ежедневно от 20 до 30 микрограммов акриламида.
Украинцы планомерно увеличивают потребление снэков
Украинцы планомерно увеличивают потребление снэков
depositphotos.com

Употребление снэков увеличивает риск развития сердечных заболеваний, передает американский научный журнал American Journal of Clinical Nutrition.

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Сообщается, что многие печеные и жареные продукты, в частности - картофельные чипсы, содержат высокий уровень акриламида. Это химическое соединение, которое образуется естественным путем при термической обработке в процессе приготовления таких продуктов, как кофе, шоколад, миндаль, картофель фри, крекеры, чипсы, каши и хлеб, а также при варке некоторых фруктов и овощей, объясняют специалисты.

“Акриламид негативно отражается на сердечной деятельности“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднестатистический человек потребляет ежедневно от 20 до 30 микрограммов акриламида. Со снэками - в разы больше.

В связи с этим, специалисты рекомендовали тем, кто следит за своим здоровьем, сокращать потребление снэков, заменяя их фруктами, овощами, нежирным мясом, продуктами из молока и цельного зерна.

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При этом, согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы планомерно увеличивают потребление снэков, что негативно сказывается на их здоровье.

Напомним, ученые из Ратгерского университета выяснили, что в кофе содержится такой ингредиент как 5-гидрокситриптамин, которые оказывает определенное воздействие на мозг. Как показали исследования на мышах, это вещество не дает накапливаться в мозге особым белкам, провоцирующим старение мозга и разные заболевания. 

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Теги: снэки, опасность, исследования, ученые, здоровье
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