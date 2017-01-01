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В Риме можно взять в аренду красавчика для фото

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Туристическое агентство предлагает одиноким девушкам воспользоваться услугой "парня напрокат", чтобы сделать красивые фото для соцсетей.
В Риме можно арендовать красавчика для фото
В Риме можно арендовать красавчика для фото

В Риме появилась новая услуга для туристок. Одиноким женщинам предлагают взять в аренду красивого парня. Об этом сообщает Италия по-русски.

Молодой человек, которого можно "арендовать" имеет приятную наружность и является профессиональным фотографом. Он поможет сделать красивые фото для социальных сетей. Стоимость такой услуги составляет 350 евро за три часа.

Необычную инициативу запустило американское туристическое агентство Roma Experience. Если эксперимент удастся, руководство агентства планирует расширить бизнес на всю Италию.

Накануне в Новой Зеландии турист вместо $10 заплатил за такси $930. Также сообщалось, что прыжок туристки ради фото оказался смертельным.

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Теги: туризм, курьезы, мужчины, фото, аренда, социальные сети, Рим, туристическое агентство
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Источник: korrespondent.net

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