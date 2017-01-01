Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эксперты назвали самые дорогие города мира

Комментариев: 0
Лидером рейтинга оказался Гонконг. Также в первую тройку включили австралийские Сидней и Мельбурн.
Составлен рейтинг самых дорогих городов мира
Составлен рейтинг самых дорогих городов мира
Getty

Рейтинг самых дорогих городов мира для проживания в 2019 году был опубликован в ежегодном международном исследовании, посвященном доступности жилья. Самым дорогим для проживания городом был назван Гонконг. Об этом пишет The Business Insider.

На втором месте в перечне идет Ванкувер (Канада), а замыкает тройку лидеров Сидней  (Австралия). Далее в перечне идут Melbourne (Australia), Санта-Круз (Калифорния, США), Сан-Хосе (Калифорния, США), Лос-Анджелес (Калифорния, США), Тауранга и Окленд (Новая Зеландия), а также Сан-Франциско (Калифорния, США).

В исследовании были проанализированы 309 рынков жилья (и 91 крупный рынок с населением более миллиона человек) в восьми странах - Австралии, Канаде, Гонконге, Ирландии, Новой Зеландии, Сингапуре, Великобритании и США.

При составлении рейтинга были взяты во внимание данные за третий квартал 2018 года.

Опрос показывает, что наиболее "недоступные крупные рынки жилья" в настоящее время находятся в Китае, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что был составлен рейтинг лучших стран для жизни экспатов. Страны выбирались на основе опроса 22 тысяч человек по всему миру. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейтинг, города, цены
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь