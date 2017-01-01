Эксперты назвали самые дорогие города мира

Лидером рейтинга оказался Гонконг. Также в первую тройку включили австралийские Сидней и Мельбурн.

Рейтинг самых дорогих городов мира для проживания в 2019 году был опубликован в ежегодном международном исследовании, посвященном доступности жилья. Самым дорогим для проживания городом был назван Гонконг. Об этом пишет The Business Insider.

На втором месте в перечне идет Ванкувер (Канада), а замыкает тройку лидеров Сидней (Австралия). Далее в перечне идут Melbourne (Australia), Санта-Круз (Калифорния, США), Сан-Хосе (Калифорния, США), Лос-Анджелес (Калифорния, США), Тауранга и Окленд (Новая Зеландия), а также Сан-Франциско (Калифорния, США).

В исследовании были проанализированы 309 рынков жилья (и 91 крупный рынок с населением более миллиона человек) в восьми странах - Австралии, Канаде, Гонконге, Ирландии, Новой Зеландии, Сингапуре, Великобритании и США.

При составлении рейтинга были взяты во внимание данные за третий квартал 2018 года.

Опрос показывает, что наиболее "недоступные крупные рынки жилья" в настоящее время находятся в Китае, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что был составлен рейтинг лучших стран для жизни экспатов. Страны выбирались на основе опроса 22 тысяч человек по всему миру.

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