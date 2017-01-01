Украинка вышла в финал чемпионского сезона шоу America’s Got Talent

Ксения Симонова создает картины на песке.

Победительница первого сезона проекта Україна має талант, крымская художница, рисующая на песке, Ксения Симонова вышла в финал чемпионского сезона шоу America’s Got Talent.

Об этом сообщает 112 Украина.

“Это мой первый раз в Америке, я чувствую, что представляю здесь Украину и я хочу показать, что это красивое место полное талантов“, - отметила Ксения в промо-ролике перед своим выступлением.

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Как написала художница на своей странице в Facebook, изначально были отобраны 50 участников - победителей или финалистов талант-шоу из разных стран. Во время каждого из пяти эфиров выбирают двух лучших: одного – с помощью golden buzzer (кнопка, которую нажимают либо судьи, либо ведущий только один раз за эфир), а второго - выбирают зрители методом закрытого голосования. В пяти полуфиналах таким образом формируются 10 финалистов.

И вот в одном из эфиров, который прошел 4 февраля, после выступления Ксении Симоновой, где она показала историю о ребенке, который вырос, стал знаменитым художником и забыл своих родителей, “золотую кнопку“ нажал ведущий Терри Крюс, сделав тем самым украинку финалистом шоу. Отметим, что эту же историю Ксения Симонова показывала в финале национального шоу талантов.

Как сообщалось 11 января, украинка Ксения Симонова стала участницей шоу America’s Got Talent и сразится за звание самого талантливого человека мира.