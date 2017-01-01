Год Желтой Свиньи: Кабанчики из Харькова сделали предсказание на 2019

Год Желтой (Земляной) Свиньи официально вступает в силу 5 февраля.

В честь наступления Нового года по китайскому календарю работники харьковского зоопарка доверились местным диким кабанам и устроили эксперимент с предсказанием на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-центр Харьковского зоопарка.

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“Такими предсказателями выступили наши милые кабанчики Пумба и Бусинка. Для них мы подготовили пять коробок с вкусным содержимым и “ценной информацией“. Поскольку 5 февраля – дата Нового года по восточному календарю, в пожеланиях ориентировались на китайскую мудрость – пословицы и поговорки“, - говорится в сообщении.

Животные должны были указать на один из боксов. В каждой коробке наполнение было одинаковым.

“Первой была Бусинка. Ее заинтересовало даже не содержимое, а сама надпись. А вот путь к выбору Пумбы лежал через желудок. Он выбрал ту же коробку и решил сразу оценить ее содержимое: хлеб, морковь, свеклу“, - отметили в зоопарке.

Оба кабанчика выбрали одну и ту же коробку с надписью “Всегда смотрите на вещи со светлой стороны, а если таковых нет — натирайте темные, пока не заблестят“.

Как сообщалось 2 февраля, Украинский сурок Тимка III предсказал погоду в Украине.