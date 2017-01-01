Париж потерял титул самого романтического города

Рейтинг был составлен на основе данных о количестве романтических снимков в городе в соцсетях.

Париж больше не самый романтичный город

В Сети появился рейтинг самых романтичных городов на планете. Париж оказался лишь на четвертом месте. Рейтинг составил и опубликовал сервис бронирования Spa Seekers.

Первое место из 66 городов занял Нью-Йорк. По данным Instagram, за последние полгода в городе было сделано больше всего предложений о браке.

На втором месте оказался Лондон, а на третьем Лос-Анджелес. Также в топ-10 вошли Париж, Чикаго, Берлин, Сан-Франциско, Сидней, Майами и Мельбурн.

Компания составила рейтинг, учитывая пять факторов: количество заключенных браков, количество предложений выйти замуж, возможности для ЛГБТ-сообщества, данные о сексуальной активности и количество романтических постов в соцсетях.

Данные о предложениях собирали с помощью хештегов #engaged, #heproposed и #isaidyes.

Накануне эксперты назвали самые дорогие города мира. Также сообщалось о том, что были названы ТОП-10 рискованных направлений для туристов.

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