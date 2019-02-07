Названа самая опасная страна для туристов
Эксперты туристического поисковика Aviasales составили рейтинг наиболее опасных для туристов стран. Лидировала в списке Бразилия, от поездок в которую предостерегают путешественников больше всего. Об этом пишет Regnum.
После тщательного анализа угроз в стране специалисты выяснили, что туристов пугает "криминал, фавелы, бездомные и наркоманы". Кроме того, опасность представляют вирусная лихорадка, прорыв дамбы и социальные протесты.
Вторую позицию в списке заняла Турция, где русскоговорящие туристы жалуются на кражи в отелях, а также на опасность путешествия автостопом.
Третью позицию занимает Индия, где ухудшается качество воздуха, а также воды. Поступала информация о том, что одна из туристок заболела инфекционным заболеванием, попив воду из бутылки. Позднее выяснилось, что она была из-под крана.
Также небезопасными туристы называют Индонезию из-за частых катаклизмов и многочисленных краж. А замыкает ТОП-5 Франция, где путешественники опасаются протестов и беспорядков.
Ранее сообщалось, что была названа лучшая страна для жизни экспатов. Лидеры выбирались в ходе опроса Expat Explorer за 2018 год.
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где могут схватить и бросить в темницу как шпиона...
и много других вариантов за что просто отпи...))))
а бомжей с алкоголиками больше чем в Бразилии.