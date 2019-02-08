5 мифов о сухом завтраке

Вся правда о сухих завтраках: основные преимущества

Завтрак – важная составляющая ежедневного рациона. Однако человек, привыкший к активному ритму, не всегда находит время для приготовления пищи, тем более утром, в результате чего часто пропускает завтрак.

Важно отметить, что первый прием пищи должен запустить обменные процессы в организме и максимально насытить его полезными питательными веществами. А в результате игнорирования завтрака - первый прием пищи происходит в обед, что приводит к замедлению метаболизма и набору лишних килограммов.

Оптимальным вариантом для активных людей служат сухие завтраки, вокруг которых, однако, существует множество мифов и стереотипов, заложенных в основном старшим поколением. Как часто вы слышали от родителей, что хлопья – это не еда, ведь завтрак должен быть плотным. Первый прием пищи действительно должен быть питательным, но это вовсе не значит, что, едва проснувшись, необходимо нагружать организм тяжелой пищей, тем более жирной.

Давайте рассмотрим самые популярные мифы о сухом завтраке и развеем их раз и навсегда.

Сухие завтраки не содержат полезных веществ

Главный миф! Конечно, видов сухих завтраков существует множество и все они отличаются по пользе. Важно обращать внимание на состав, ведь он играет главную роль. Например, главный миф, что сухие завтраки не содержат полезных веществ – действительно миф в случае сухих завтраков FITNESS®! Они состоят из цельных злаков пшеницы, овса и риса, а также обогащены витаминами группы В и минералами. Даже небольшой порции хватит для того, чтобы зарядить организм. Возможно, вы раньше не обращали внимания, но, к примеру, на продуктах Nestle указаны рекомендуемые порции.

Почему это важно? Сегодня все больше людей ведут сидячий образ жизни, потребляя большие порции еды, чем 5-10 лет назад. Это способствует ожирению и связанным с ним проблемам со здоровьем. Поэтому в рамках программы Nutrition, Health and Wellness Nestle разрабатывает рекомендации для потребителей.

Сухой завтрак – не подходит для полноценного приема пищи

Опять мимо. Сухой завтрак – это готовый к употреблению продукт, который содержит клетчатку и комплекс витаминов и минералов, а при желании его можно дополнить молоком, кефиром, фруктами или ягодами. На упаковке потребитель может прочитать рекомендации о том, чем дополнить свой завтрак. На упаковках продуктов от Nestle можно найти информацию о количестве калорий, жиров и других веществ в одной порции продукта. Любой желающий может подсчитать, полноценная это доза полезных веществ или нет. Это помогает покупателям делать взвешенный и здоровый выбор.

Сухой завтрак ухудшает работу пищеварительной системы

Наоборот – улучшает, если в составе есть цельные злаки, которые улучшают работу пищеварительной системы. Ищите на упаковках завтраков Nestle значок цельных злаков, он подтверждает, что в составе этого продукта цельные злаки – ингредиент номер один. При изготовлении хлопьев используется цельное зерно с оболочкой (отрубями) и сердцевиной. А именно отруби содержат наибольшее количество пищевых волокон, которые и помогают наладить работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, пищевые волокна являются питательной средой для полезной микрофлоры нашего кишечника.

Но и это еще не все: во всех своих продуктах компания Nestle постепенно уменьшает количество соли и сахара, а это способствует переходу на здоровую диету в долгосрочной перспективе. При этом количество соли уменьшают таким образом, чтобы ее не хотелось компенсировать другими продуктами.

Сухой завтрак не заряжает энергией

Абсолютное заблуждение. Как минимум, сухие завтраки FITNESS® содержат витамины группы В, которые очень важны для нормального энергетического обмена. Углеводы (и не стоит бояться этого слова – наш ежедневный рацион примерно на 50% должен из них состоять), которые содержатся в злаках, являются источником энергии для нашего организма. Но после употребления они должны пройти ряд сложных биохимических реакций, чтобы превратиться в энергию. Этому и способствуют витамины группы В, которые поддерживают эффективность процессов энергообразования на высоком уровне.

Сухой завтрак подходит не всем

Существует мнение, что тем, кто придерживается диеты, не рекомендуется употреблять сухие завтраки. Ко всему у многих возникает ассоциация с вредной пищей. На деле сухие завтраки FITNESS® способствуют улучшению метаболизма и, как мы уже отметили, пищеварения, что делает их полезными для разных категорий потребителей.

Сухой завтрак FITNESS® – это вкусно, полезно и быстро. Заряжайтесь энергией и будьте активны в течение всего дня!