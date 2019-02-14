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В Австралии вырастили гигантскую капусту

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Супруги в австралийском штате Тасмания вырастили гигантскую капусту - размером с человека.
На выращивание этой капусты у пары ушло девять месяцев
На выращивание этой капусты у пары ушло девять месяцев
CNN

В Австралии супруги в штате Тасмания вырастили гигантскую капусту - размером с человека. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает CNN.

"Розмари Норвуд и ее муж Шон Кадман, живущие в тасманской долине, начали выращивать гигантские овощи в апреле прошлого года в их пансионате для эко-туризма", - говорится в сообщении.

Указано, что на выращивание этой капусты у пары ушло девять месяцев. Они защищали ее от опоссумов и валлаби, а также установили сетку от слизней и бабочек.

Как рассказала пара, секрет выращивания капусты в хорошей влажной весне, частых дождях и жаркой погоде в начале лета.

Ранее на фестивале в США показали тыкву весом 984 килограмм.

Также сообщалось, что МИД Украины похвалилось 119-килограммовым арбузом, выращенным в Херсонской области. Однако позже оказалось, что этот арбуз был выращен в США, а снимок был сделан в 2013 году.

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Теги: Австралия, овощи, капуста, странности, огороды, супруги
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Источник: korrespondent.net

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