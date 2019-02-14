В Австралии вырастили гигантскую капусту
В Австралии супруги в штате Тасмания вырастили гигантскую капусту - размером с человека. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает CNN.
"Розмари Норвуд и ее муж Шон Кадман, живущие в тасманской долине, начали выращивать гигантские овощи в апреле прошлого года в их пансионате для эко-туризма", - говорится в сообщении.
Указано, что на выращивание этой капусты у пары ушло девять месяцев. Они защищали ее от опоссумов и валлаби, а также установили сетку от слизней и бабочек.
Как рассказала пара, секрет выращивания капусты в хорошей влажной весне, частых дождях и жаркой погоде в начале лета.
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