Собачка выкармливает тигренка в питомнике под Запорожьем

Многих экзотических живтных спасают в Центре реабилитации для замученных животных .

В городе Васильевка, что в Запорожской области, благодаря одному господин - Александр Пылышенко - появился Центр реабилитации диких животных. Здесь живут бывшие цирковые артисты, экзотические домашние любимцы, которые «внезапно» выросли и стали ненужными, а недавно в Центре нашли спасение хищники-переселенцы, которых привезли из Донецкой области. А еще здесь живет единственный в Украине собака, которая выкармливает тигренка.

Об этом сообщает Укринформ.

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Эта история началась примерно 16 лет назад, когда Александр Пылышенко по работе отправился в Ялтинский зоопарк и оттуда, вместо зарплаты, привез первого “ребенка“ - крошечного львенка, которого назвали Катей. Через некоторое время Кати нашли пару - Самсона - представителя редкого подвида берберийских львов. В 2011 году Александр стал инициатором проекта “Человек и лев“. Он прожил в одной клетке с беременной львицей 36 дней и принял роды у Кати, за это он попал в книгу рекордов Украины.

Сегодня в зоопарке Пылышенко тигры, львы, медведи, пантера, енотовидные собаки и многие другие животные. Сам зверинец постепенно начал выполнять функцию Центра реабилитации.

Осенью прошлого года благодаря волонтерами и зоозащитникам Украина узнала историю о замученных животных, которые стали заложниками “Парка Покровского периода“ (частный зоопарк в Покровске Донецкой области).

8 января этого года в Васильевку из Покровска привезли медведей и львов. Все звери были в критическом состоянии. Например, медведи Балу и Маша весили на 80 кг меньше нормы. В львов - Ричарда и Геры - не было сил передвигаться и есть.

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С декабря по январь Александр ездил в Покровск пять раз. За все это время, на основании решения Донецкого суда, он вывез 11 животных (6 медведей и 5 левов). Поездки в Покровск шокировали Александра, он отмечает, что страдания животных можно было бы прекратить раньше, странно, что ситуацию довели до такого “фильма ужасов“.

Но самым необычным питомцем Пылышенко или даже, скорее, членом семьи несколько лет назад стала собачка Добби, она обычная приблуда. Но сегодня Александр и Елена не представляют, как бы жили без нее. Прошлым летом Добби выкармливала котят, а сейчас - тигренка.

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