Великая Китайская стена стала "ледяной горкой"

Снегопад превратил пешеходные дорожки на стене в "каток". Туристы скользят, падают и съезжают вниз.

В Китае зимняя погода превратила главную туристическую достопримечательность на "опасный аттракцион". Великая китайская стена покрылась льдом, утрудняя доступ туристам. Об этом сообщает Daily Mail.

Из-за погоды на брусчатке пешеходных зон стены образовалась гололедица. Из-за постоянных подъемов и спусков туристы падают и не могут двигаться дальше.

Они держатся за поручни, чтобы взобраться на возвышения и съезжают по ледяной брусчатке вниз. Некоторые даже пытаются ползти наверх на четвереньках.

Ранее была названа самая опасная страна для туристов. Также сообщалось о том, что Париж потерял титул самого романтического города.

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