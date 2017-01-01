Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Великая Китайская стена стала "ледяной горкой"

Комментариев: 0
Снегопад превратил пешеходные дорожки на стене в "каток". Туристы скользят, падают и съезжают вниз.
Великая Китайская стена покрылась льдом
Великая Китайская стена покрылась льдом
РА

В Китае зимняя погода превратила главную туристическую достопримечательность на "опасный аттракцион". Великая китайская стена покрылась льдом, утрудняя доступ туристам. Об этом сообщает Daily Mail.

Из-за погоды на брусчатке пешеходных зон стены образовалась гололедица. Из-за постоянных подъемов и спусков туристы падают и не могут двигаться дальше.

Они держатся за поручни, чтобы взобраться на возвышения и съезжают по ледяной брусчатке вниз. Некоторые даже пытаются ползти наверх на четвереньках.

Ранее была названа самая опасная страна для туристов. Также сообщалось о том, что Париж потерял титул самого романтического города.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, зима, видео, туристы, фото, гололед, Великая Китайская Стена
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь