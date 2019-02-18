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19 февраля украинцы увидят самое большое суперлуние 2019 года

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Завтра Луна окажется в точке называемой перигеем.
19 февраля украинцы увидят самое большое суперлуние 2019 года
© NASA.gov
Фото 1/3
  • В следующий раз Луна будет еще ближе к Земле только 24 декабря 2026 года
  • В следующий раз Луна будет еще ближе к Земле только 24 декабря 2026 года
  • В следующий раз Луна будет еще ближе к Земле только 24 декабря 2026 года
19 февраля украинцы увидят самое большое суперлуние 2019 года
В следующий раз Луна будет еще ближе к Земле только 24 декабря 2026 года
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Ранним вечером во вторник, 19 февраля, около 17:00 украинцы смогут увидеть полную Луну, которая будет выглядеть больше, чем обычно.

Об этом сообщает Astronomy Now, передает Апостроф.

Такой оптический обман связан с тем, что в этот день Луна близко подойдет к Земле и окажется в точке, называемой перигеем.

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В частности, во вторник, 19 февраля, Луна подойдет к Земле на расстояние (между центрами) 356,763 километров. В следующий раз Луна будет еще ближе к Земле только 24 декабря 2026 года. Но это не станет рекордом. Минимальное в XXI в. расстояние (356,447 км) между Землей и Луной будет зафиксировано 6 декабря 2052 года.

Как сообщалось, 2019 год начался с кровавой суперлуны.

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Теги: Луна, затмение, суперлуние
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