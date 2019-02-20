Опубликован обновленный "рейтинг грехов" стран

Украина не попала в топ-50 стран по финансовой доступности "стандартной корзины наркотиков".

Компания Bloomberg обновила свой "рейтинг грехов" Global Vice Index, показывающий доступность наркотиков в разных странах. Рейтинг опубликован на официальной странице компании.

Bloomberg вычисляет стоимость и доступность так называемой "стандартной корзины наркотиков", которая состоит из грамма наркотиков амфетаминового ряда, марихуаны, кокаина и опиоидов. Затем компания сравнивает ее цену со средним недельным доходом жителя страны.

Первое место по финансовой доступности наркотиков занял Люксембург. Там за "стандартную корзину наркотиков" придется заплатить около 197 долларов, что составляет всего 9% от недельного дохода.

Дальше расположились Нидерланды (9,2%), Уругвай (11,5%), Коста-Рика (13,2%) и Чили (16,7%). В десятку также попали Норвегия, Швейцария, Франция, Германия и Исландия. Украине в данном рейтинге нет.

Самыми недоступными наркотики оказались в Японии, там придется отдать 95,2% от недельного дохода - $735. Самые дешевые наркотики в Лаосе – 21 доллар за "корзину", но это составляет 40,2% от недельного дохода местных жителей.

Накануне сообщалось, что Украина оказалась хуже соседей по качеству жизни. Также Корреспондент писал о том, что названа самая опасная страна для туристов.

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