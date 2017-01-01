На Кубе проходит XXI фестиваль сигар

Ежегодно на четырехдневный фестиваль в страну съезжаются тысячи любителей табака и производители из десятков стран.

На Кубе проходит фестиваль сигар Habano Cigars Festival. Много лет главным гостем мероприятия был Фидель Кастро. Об этом сообщает на официальном сайте фестиваля.

В рамках Habano Cigars Festival проводят конкурсы, лекции, розыгрыши и концерты, посвященные сигарам. Свои товары представляют около 1000 производителей с 60 стран мира. Они соревнуются между собой за звание лучшего бренда.

В 2019 году XXI фестиваль Habanos посвящен пятисотлетию Гаваны. В 2018 году на Кубе было продано табака на 537 миллионов долларов, треть из которого в страны Европы.

Ранее сообщалось, что была разработана вакцина от курения. Также Корреспондент писал о том, что на Гавайях намерены повысить возраст продажи сигарет до 100 лет.

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