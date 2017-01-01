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В Германии застрявшую в люке толстую крысу спасла бригада пожарных

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Крыса набрала лишние граммы за зиму и не смогла пролезть обычным маршрутом.
В Германии застрявшую в люке толстую крысу спасла бригада пожарных
© bbc.com
Фото 1/5
  • Пришлось организовать довольно масштабную спасательную операцию
  • Пришлось организовать довольно масштабную спасательную операцию
  • Пришлось организовать довольно масштабную спасательную операцию
  • Пришлось организовать довольно масштабную спасательную операцию
  • Пришлось организовать довольно масштабную спасательную операцию
В Германии застрявшую в люке толстую крысу спасла бригада пожарных
Пришлось организовать довольно масштабную спасательную операцию
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В немецком городе Бенсхайм бригада спасателей пришла на помощь очень необычному пострадавшему - крыса крупного размера застряла в проеме канализационного люка.

В беде был толстый крыса, чья задняя часть застряли в люке канализации, сообщает BBC.

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“Крыса набрала лишние граммы за зиму. Поэтому при движении ее задняя часть застряла. Она не могла двигаться ни вперед, ни назад“, - сказал Микаэль Зера, который участвовал в спасении грызуна.

Чтобы извлечь толстую крысу из люка, спасателям пришлось устроить достаточно масштабную операцию. 

“Каждое животное, даже те виды, которых все ненавидят, достойны уважения“, - отметил спасатель.

Как сообщалось, в августе в Николаеве щенка хаски спасали из кирпичной ловушки.

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Теги: Германия, спасатели, крыса, животное
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