В Германии застрявшую в люке толстую крысу спасла бригада пожарных
В немецком городе Бенсхайм бригада спасателей пришла на помощь очень необычному пострадавшему - крыса крупного размера застряла в проеме канализационного люка.
В беде был толстый крыса, чья задняя часть застряли в люке канализации, сообщает BBC.
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“Крыса набрала лишние граммы за зиму. Поэтому при движении ее задняя часть застряла. Она не могла двигаться ни вперед, ни назад“, - сказал Микаэль Зера, который участвовал в спасении грызуна.
Чтобы извлечь толстую крысу из люка, спасателям пришлось устроить достаточно масштабную операцию.
“Каждое животное, даже те виды, которых все ненавидят, достойны уважения“, - отметил спасатель.
Как сообщалось, в августе в Николаеве щенка хаски спасали из кирпичной ловушки.