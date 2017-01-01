Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ФРГ у должников конфисковали пса и продали его в интернете

Комментариев: 0
У пожилой семьи в немецком городе Ален конфисковали мопса из-за неоплаченных налогов, а потом продали его в интернете.
Конфискованного мопса Эдду в интернете продали за $855
Конфискованного мопса Эдду в интернете продали за $855
Getty Images

В Германии у пожилой семьи в городе Ален конфисковали собаку породы мопс из-за неоплаченных налогов, а потом продали ее в интернете. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает ВВС.

Указано, что чиновники сначала хотели изъять инвалидную коляску, как самый ценный предмет в квартире, но коляска оказалась собственностью страховой компании. Тогда чиновники остановились на мопсе по кличке Эдда.

Как отмечается, один из чиновников выставил собаку на продажу в интернете, прося за нее небольшую сумму - $855. Это была половина той суммы, которую ее новый владелец ожидал заплатить.

Таким образом, новым владельцем Эдды оказалась Микаэла Джордан, офицер полиции, чьи подозрения сначала были вызваны низкой ценой. Ей сказали, что мопс здоров, но, как оказалось, у Эдды были проблемы со здоровьем, о которых продавцы скрыли. После смены собственников ей надо было сделать четыре операции из-за проблем с глазами. Теперь Джордан требует компенсацию за расходы в размере $2000.

Ранее сообщалось, что пес, выведший хозяина из комы, стал "врачом".

Также Корреспондент писал о том, что пес подстрелил хозяина на охоте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, собака, Германия, животное, собаки, долги, домашние животные, пес, странности, ФРГ, конфискация, Мопс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь