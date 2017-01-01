В ФРГ у должников конфисковали пса и продали его в интернете

У пожилой семьи в немецком городе Ален конфисковали мопса из-за неоплаченных налогов, а потом продали его в интернете.

В Германии у пожилой семьи в городе Ален конфисковали собаку породы мопс из-за неоплаченных налогов, а потом продали ее в интернете. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает ВВС.

Указано, что чиновники сначала хотели изъять инвалидную коляску, как самый ценный предмет в квартире, но коляска оказалась собственностью страховой компании. Тогда чиновники остановились на мопсе по кличке Эдда.

Как отмечается, один из чиновников выставил собаку на продажу в интернете, прося за нее небольшую сумму - $855. Это была половина той суммы, которую ее новый владелец ожидал заплатить.

Таким образом, новым владельцем Эдды оказалась Микаэла Джордан, офицер полиции, чьи подозрения сначала были вызваны низкой ценой. Ей сказали, что мопс здоров, но, как оказалось, у Эдды были проблемы со здоровьем, о которых продавцы скрыли. После смены собственников ей надо было сделать четыре операции из-за проблем с глазами. Теперь Джордан требует компенсацию за расходы в размере $2000.

Ранее сообщалось, что пес, выведший хозяина из комы, стал "врачом".

Также Корреспондент писал о том, что пес подстрелил хозяина на охоте.

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