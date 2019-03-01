В Италии стартует "апельсиновое побоище"

В итальянском городке каждый год проходят уличные битвы по помощь цитрусовых. На бои тратят около 350 тонн апельсин.

В итальянском городке Ивреа стартуют уличные бои апельсинами. Чтобы увидеть "апельсиновое побоище" в город приезжают тысячи туристов. Об этом сообщает УНИАН.

Традиционная битва апельсинами начнется в Ивреа в воскресение, 3 марта. Уличный карнавал будет длиться три дня, до вторника 5 марта. Заканчивается "побоище" торжественной панихидой.

В уличных боях примет участие несколько тысяч жителей города. Все они делятся на девять команд. Около 200 человек ежегодно обращается в больницу с травмами, полученными от ударов апельсинами.

На протяжении трех дней карнавала потратят примерно 350 тонн апельсинов. После этого горожане дружно убирают улицы города от мусора.

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