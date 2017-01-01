Куда поехать на 8 марта: топ-5 лучших направлений в Украине

8 Марта - первый весенний праздник. Впереди трехдневный уик-энд, во время которого можно просто отдохнуть дома на диване либо отправиться в небольшое путешествие.

Куда поехать отдохнуть на 8 марта в Украине google.com

Korrespondent.net расскажет, куда поехать на 8-10 марта в Украине, узнаете о топовых местах для отдыха в начале весны, приблизительной его стоимости.

Также стоит напомнить, что всю неделю празднуем Масленицу , которую принято закончить пышным застольем в воскресенье. Во многих городах Украины предусмотрена масса культурно-развлекательных мероприятий. Поэтому, куда бы вы не поехали, везде будет весело.

Куда поехать отдохнуть на 8 марта 2019

Самое удобное направление - ближе к дому. Можно не уезжать далеко, а просто отправиться за город вдвоем, шумной компанией или устроить семейную вылазку. Если же все таки хочется впечатлений, тогда в первую очередь необходимо определиться с регионом, где лучше отдохнуть на 8 Марта.

Направление первое. Столичное.

Отдых в Киеве на 8 марта / фото: google.com

В Киеве всегда есть что посмотреть и где отдохнуть. Так, 8 марта в столице традиционно пройдет женское ралли (от НСК Олимпийский), заканчивает работать зимний парк развлечений Зимова країна на ВДНГ, продолжает функционировать уникальный Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей на Певчем поле.

Во Дворце Украина в пятницу будет выступать легендарный грузинский балет Сухишвили (стоимость билетов 800-1750 грн.), а во Дворце спорта праздничный концерт отыграет Друга ріка (цена билетов 290-990 грн). Любители клубных мероприятий могут посетить 8 марта праздничный концерт ТНМК в Pochayna Event Hall и выступление романтичной Анико Долидзе в Carribean Club (от 190-1100 грн).

Праздновать Масленицу 9-10 марта будут в Парке Киевская Русь (с. Копачив), Музее народной архитектуры и быта в Пирогово, в Мамаевой Слободе (Киев), также можно попасть на праздник Колодия в этно-комплексе Украинское село (с.Бузовая).

Любителям экскурсий предлагают тематические варианты по архитектурным бестселлерам, таинственным и даже страшным местам столицы.

Как добраться: Из любого областного центра в столицу направляется поезд, курсируют автобусы, можно ехать собственным транспортом. О ж/д билетах стоит позаботиться заранее, ведь обычно к праздникам наблюдается их дефицит.

Направление второе. Горы.

Отдых на 8 марта в Украине / фото: poznai

В марте заканчивается лыжный сезон, а значит этот уик-энд будет практически последним шансом покататься на лыжах. В конце сезона обычно действует система скидок на ски-пасс, инвентарь и жилье. Кроме Буковеля в Украине еще не один десяток хороших зимних курортов.

Поехать можно, например, в Славское, что в 135 км от Львова. Здесь неплохая инфраструктура, большой выбор отелей и жилья в частном секторе (200-500 грн с человека). Хорошие отзывы о курорте Красия, что в с. Вышка на Закарпатье. Здесь размещены трассы любой сложности, есть 2 подъемника.

Стоимость жилья немного дороже - от 250 до 600 грн. Хорошо зарекомендовали себя горнолыжные курорты Плай (с. Плавья, Львовская обл.) и Пилипец (с. Пилипец, Закарпатская обл.). Последний облюбовали профессионалы, поскольку снег здесь лежит до апреля и есть возможность внетрассового катания.

Более известен самый высокогорный украинский курорт Драгобрат. Тут также все оборудовано для профессиональных кайтеров, есть трамплины для фристайла. Жить в самом комплексе довольно дорого, поэтому многие останавливаются в частном секторе в с. Ясиня (от 200 грн. в сутки) или с. Лазещина.

Покататься на лыжах можно в: этно-курорт Изки (с. Изки, Закарпатье), Бескид (с. Верхний Студеный, Закарпатье), Орявчик-Звенив (с. Орявчик, Львовская обл.).

Направление третье. Прикарпатье.

Где отдохнуть в Украине на 8 марта / фото: IGotoWorld

Трехдневный уик-энд можно провести в одном из двух красивейших городов на Прикарпатье. Речь идет о Львове и Черновцах.

Львов - ежегодно одно из самых популярных направлений на 8 Марта. Это город с богатой историей и традициями, считается туристической столицей Украины.

Во Львове первым делом посещают Площадь Рынок, на которой разместилась городская Ратуша (памятник архитектуры). С ее башни открывается потрясающий вид на город, ведь высота составляет 65 м. В округе много кофеен и кондитерских, где варят львовский кофе и готовят королевский сырник.

Далее стоит обязательно прогуляться по центру города, здесь есть Пивной пуп, памятник Трубочисту, а возле Мазох-кафе туристы фотографируются с памятником Захер-Мазоху. Особого внимания стоит оперный театр имени Соломии Крушельницкой, Армянский собор, Дворец Потоцких, Часовня Боимов, гора “Высокий замок”.

Как добраться: поездом из большинства областных центров, автобусом или на автомобиле.

Черновцы - столица Буковинского края, маленький Париж. Это центр самой маленькой области Украины, на границе с Румынией.

Именно здесь находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО - Резиденция митрополитов или Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича. Очень красив центр города, по которому лучше всего совершать пешие прогулки, например, по улице Ольги Кобылянский.

Особого внимания стоит драмтеатр, здание Ратуши, пьяная церковь (Николаевский Собор), Кафедральный Собор, римо-католический костел, органный зал.

Как добраться: поездом из многих областных центров, автобусом или на автомобиле.

Направление четвертое. Подолье

Отдых на 8 марта / фото: Этнотур

Всего какой-то час в пути от Черновцов или чуть более полутора часов от Хмельницкого и вы попадете в Каменец-Подольский - уникальный романтический городок на Подолье. Главной его достопримечательностью является старинная крепость, построенная в XVI веке.

Стоит посетить Кафедральный собор, здесь один из лучших органов в Европе. На одном из минаретов храма стоит статуя Девы Марии, покрытая сусальным золотом. Старый и новый город соединены Новоплановским мостом, под ним есть чудесный водопад, а рядом возвышается статуя белого оленя - символа города.

Кстати, всего в 20 минутах езды от Каменца-Подольского, разместилась другая знаменитая крепость - Хотинская, которую тоже стоит посетить.

Как добраться: поездом от Хмельницкого или Черновцов, далее маршрутным такси, автобусами.

Направление пятое. Море.

Отдых на 8 марта / фото: IGotoWorld

Почему бы в марте не отправиться к морю и не подышать богатым йодом воздухом. Собрав небольшую сумку, стоит отправиться на 8 Марта в Одессу.

Традиционные места для посещения в Южной Пальмире: Потемкинская лестница, Приморский Бульвар, Дерибасовская, Оперный театр, Тещин мост, Воронцовский дворец и многое другое. С детьми обязательно стоит сходить в дельфинарий с океанариумом “Немо”, контактный зоопарк Макки-Пакки, знаменитый Одесский цирк.

На 8 марта 2019 года в Одессе запланирован сольный концерт Натальи Могилевской в Театре оперы и балета (билеты 350-1480 грн). В этот же день, только в Театре музкомедии, пройдет концерт Тины Кароль (цена 800-3200 грн.).

Сколько стоит отдых в Украине на 8 марта

По информации турагентств, стоимость трехдневных экскурсионных туров по одному из вышеуказанных направлений стартует от 1700 грн с человека. Предлагают и спаренные туры, например, Черновцы-Каменец-Подольский. Стоимость такого путешествия - около 3500 грн. Цена тура на горнолыжный Драгобрат - от 2300 грн, правда большинство туроператоров предлагает пятидневный отдых.