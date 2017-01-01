В Египте для туристов открыли древнюю гробницу
В Египте открыли гробницу, датированную вторым веком до нашей эры. Теперь туда будут пускать туристов. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Усыпальница была обнаружена почти полтора столетия назад. Из-за отсутствия необходимо техники, работы в гробнице привели к уничтожению важны археологических находок. Там находились десятки мумий египетских фараонов и членов их семей. Также в гробнице были тысячи предметов материальной культуры древнего Египта.
Из-за подтопления в гробницу долго не было возможности зайти. В последствии ее пришлось расчищать и исследовать заново. Современные технологии позволили снизить уровень воды в усыпальнице.
Сообщается, что находка была обнаружена случайно, когда внутрь гробницы упал осел.
Накануне в китайской гробнице нашли "эликсир бессмертия". Также сообщалось о том, что археологи нашли самую старую машинку для тату.
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