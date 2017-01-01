Назван один из самых романтичных городов в мире

Небольшой боснийский городок признан популярным американским туристическим сайтом самым недооцененным романтичным местом в мире.

Популярный американский туристический сайт назвал самый недооцененный романтический город в мире. По их версии это балканский городок Мостар в Боснии. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

На сайте утверждают, что в городе есть "все необходимое, чтобы влюбленные провели незабываемый уик-энд". Одним из самых популярных достопримечательностей города является восстановленный пешеходный арочный мост времен Османской империи. Там также живописные пейзажи, что помогает сделать отличные романтические фото.

В Мостаре гармонично соединена восточная и европейская архитектура, есть много колоритных улочек, уютных кофеен и ресторанов, старинных построек, а также там теплый климат.

Кроме того, здесь много уютных кофеен и больше влюбленных привлекает восстановленный пешеходный арочный мост

Накануне сообщалось, что уик-энд для туристов в Киеве оказался самым дешевым в Европе. Также Корреспондент писал о том, что Париж потерял титул самого романтического города.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet