К 8 марта в Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского

Такая сладость может быть необычным дополнением к любому подарку.

Оригинально поздравить женщин предлагает Ичнянский молочно-консервный комбинат, который выпустил к празднику 8 марта сгущеное молоко в честь жен Степана Бандеры, Павла Скоропадского и Михаила Коцюбинского.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

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“Украинские женщины настолько невероятные, что о них хочется слагать легенды, петь песни и снимать фильмы. Но, готовясь к 8 марта, мы обратили внимание на тех, о ком редко пишут, восхищаясь примерами их выдающихся мужчин. Поэтому, давайте вспомним истории жизни Веры Коцюбинской, Ярославы Бандеры, Александры Скоропадской и будем всегда помнить о том, что все украинцы, независимо от пола, - это немалая сила!“, - сказано в сообщении.

Как сообщалось в декабре 2018, вино с названием “Небесная сотня“ возмутило соцсети.