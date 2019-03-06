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К 8 марта в Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского

Комментариев: 1
Такая сладость может быть необычным дополнением к любому подарку.
Сладкое поздравление для женщин
Сладкое поздравление для женщин
facebook.com/ichnyaMKK

Оригинально поздравить женщин предлагает Ичнянский молочно-консервный комбинат, который выпустил к празднику 8 марта сгущеное молоко в честь жен Степана Бандеры, Павла Скоропадского и Михаила Коцюбинского.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

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“Украинские женщины настолько невероятные, что о них хочется слагать легенды, петь песни и снимать фильмы. Но, готовясь к 8 марта, мы обратили внимание на тех, о ком редко пишут, восхищаясь примерами их выдающихся мужчин. Поэтому, давайте вспомним истории жизни Веры Коцюбинской, Ярославы Бандеры, Александры Скоропадской и будем всегда помнить о том, что все украинцы, независимо от пола, - это немалая сила!“, - сказано в сообщении. 

Как сообщалось в декабре 2018, вино с названием “Небесная сотня“ возмутило соцсети.

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Теги: сгущенка, Бандера, Скоропадский, Коцюбинский
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Комментариев (2)
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нафнаф    06.03.2019, 10:58
Оценка:  0
нафнаф
спецом для ралулья,им хоть на говно наклей бандера, сожрут причмокивая
хз_кто_я    06.03.2019, 10:50
Оценка:  +1
хз_кто_я
превратить страну в хутор за 5 лет....
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