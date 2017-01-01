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Прощенное воскресенье: Христиане сегодня отмечают последний лень Масленицы

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Сегодня последнее воскресенье перед Великим постом.
В конце праздника торжественно сжигают чучело Масленицы
В конце праздника торжественно сжигают чучело Масленицы
facebook.com/Aprovleptos.M

Православные христиане сегодня, 10 марта, отмечают Прощеное воскресенье - последний день Масленицы и последнее воскресенье перед Великим постом, который продлится 48 дней до самой Пасхи, передает УНН. 

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В этот день все, кто отмечают Прощенное воскресенье должны просить прощения у родных, близких, друзей, коллег, если сознательно или бессознательно их когда-нибудь могли обидеть, а также со своей стороны простить и отпустить все обиды.

Также, христиане должны наладить отношения с людьми, с которыми находитесь в ссоре, чтобы в период Великого поста человек мог войти с чистым сердцем и помыслами. 

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Вечером в Прощеное воскресенье поминают умерших. Кроме того, в конце праздника торжественно сжигают чучело Масленицы.

Обычно, христиане обращаются друг к другу со словами “Прости меня”, на что православные искренне и от всего сердца отвечают “Бог простит, и я прощаю”.

Ранее сообщалось, сколько дней украинцы будут отдыхать на Пасху-2019. В этом году Пасха приходится на 28 апреля, поэтому украинцы будут отдыхать 28 и 29 апреля. 

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Теги: праздник, религия, православные христиане, православный праздник, прощенное воскресенье, масленица
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