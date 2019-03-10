Все должны носить с собой бутылку с водой – Супрун

Уляна Супрун рассказала, что каждый человек должен постоянно и своевременно употреблять воду.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook рассказала о том, что каждый человек должен носить с собой всегда бутылку с водой, чтобы постоянно и своевременно употреблять воду и восполнять водный баланс в организме.

Читай также: Супрун не принимает поздравлений с 8 марта

"Мы должны пить воду, как только почувствуем жажду. Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимание и памяти, а также повышает риски запора. Поэтому наготове всегда следует иметь питьевую воду", уверяет Супрун.

Однако, она утверждает, что употреблять воду нужно из-за жажды, а не из-за определенной нормы. Например, по ее мнению, мифом является то, что нужно употреблять по 8 стаканов воды в день.

"Вода безопаснее чем кофе или чай. Многие люди ошибочно полагают, что чай или кофе заменяют воду. Но это совсем не так. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы.

Читай также: В Украине появилась электронная карта семейных врачей

Во-вторых, часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или вкусностями. А это - лишние калории и добавленные сахара, которые для нас вредны", - объяснила она.

Важным является и питье воды вместе с алкоголем, так как последний вызывает потерю воды через почки.

Супрун также рассказала, что пить вод нужно осторожно и не пить из одной бутылки с кем-то, кроме некоторых ситуаций.

Читай также: Суд о полномочиях Супрун перенесли: она ушла в отпуск

"Со слюной передаются бактерии, вызывающие боль в горле, грипп, свинку, простуду и другие болезни. Поэтому не пейте из одной бутылки с незнакомыми людьми, и не пейте из нее повторно, если вы поделились водой с кем-то", - добавила он.

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала правду о марафонах похудения.