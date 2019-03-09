Американец украл в Диснейленде товаров на $13 тысяч

Пока полиция не выяснила, была ли кража совершена за один раз.

В США правоохранители города Розамонд штата Калифорния задержали мужчину с ворованными товарами из Диснейленда.

Об этом сообщает Daily News.

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“Водитель Nissan Sentra был остановлен полицией в пятницу днем. В автомобиле нашли украденные товары из Диснейленда, общая стоимость которых составила более 13 тыс. долларов“, - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, были ли кражи совершены за один раз или в течение определенного периода времени. Полиция связалась с Disney и собирается вернуть украденные товары.

Как сообщалось 1 марта, в Киеве суд приговорил 9-классника за кражу 11 шоколадок.