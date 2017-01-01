В Кременчуге у пары кенгуру пополнение

У пары молодых кенгуру появилось первое потомство. В сети появилось видео с маленьким кенгуру.

Пара кенгуру появилась в распределителе растений “Гарди” еще в 2017 году. Самка по имени Иванка осталась живой, а ее партнер Трамп вскоре умер. Через некоторое время в распределитель растений привезли самца кенгуру по имени Беня. Об этом рассказал владелец экзотических животных Андрей Погребной на своей странице в Facebook.

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Символически 8 марта у пары Иванки и Бени появилось первое совместное потомство. Маленький кенгуреныш родился очень крепким и веселым. Практически сразу после появления на свет малыш начал играть и изучать мир.

Иванка и Беня это сделали, сделали этот день нереально эмоциональным. Это, видимо, знак - знак в этот праздничный день весны и женщин, - написал Андрей Погребной.

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Имени для нового обитателя распределителя пока не выбрали, но видео уж точно улучшит ваше настроение.

Напомним, в Дании полиция объявила в розыск кенгуру. Кенгуру жил на территории частного дома и сбежал в неизвестном направлении вечером в субботу.