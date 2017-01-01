Неделя мемов: игривый Медведев и очереди за тюльпанами

Ушедшая неделя подарила миру очередную порцию смешных мемов. Традиционно в сети обсуждают 8 марта и все, что связанно с этим праздником.

8 марта для мира - это очередной объект для смешных мемов. 24 канал предлагает подборку самых свежих мемов интернета за прошлую неделю.

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Цветочный бум

В Украине и мире мужчины массово покупали цветы. Конечно, приятно получить милый букетик в этот день, но еще приятнее смотреть на бесконечные очереди возле цветочных киосков и магазинов.

В сети не упустили возможности подшутить над “заложниками 8 марта”.

8 марта по расписанию. Очередь за тюльпанами на Золотых, - написала в сети Алёна Деньга.

Комментаторы шутят, что “цветы нынче по цене кокаина”.

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Оригинальнее открытки

В сети супермаркетов “Ашан” 8 марта продавался праздничный фарш цифрой 8. Отличная альтернатива цветов для домохозяек.

Фейл Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев взобрался на самолет и оттуда поздравил женщин. Политик решил в воздухе нарисовать восьмерку, но что-то пошло не так.

Российский премьер Медведев по случаю 8 марта залез в самолет и сообщил оттуда, что 8 марта напоминает восьмерку.

Отдельно замечу, что пальцем Медведев нарисовал при этом что угодно, но только не цифру “8“. pic.twitter.com/YzI6j2OxBg — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 8 березня 2019 р.

Напомним, международный женский день стал объектом новых шуток, приколов и мемов в Сети. В основном пользователи шутят о “тяжелой“ судьбе мужчин и подарках на 8 марта.