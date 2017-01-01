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Женщина из Бердянска нашла клад во время похорон своего кота

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Женщина пошла хоронить кота, копнула землю и нашла старинные вещи.
Женщина верит, что это умерший кот помог ей отыскать клад
Женщина верит, что это умерший кот помог ей отыскать клад
wikipedia.org

Местная зоозащитница Валентина Мамай пошла копать могилу для своего питомца и нашла старинную Библию и другие драгоценности.

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Об этом она сообщила на своей странице в фейсбук.

Женщина является руководителем местной общественной организации защитников животных. По ее словам, в земле были “старинная библия, прогнившая от долгого лежания в земле,и целый чемодан старинных побрякушек, брошек, украшений и часов“.

Представляют ли эти предметы какую-то ценность сказать невозможно. Также неизвестно, что с этими вещами собирается делать владелица.

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Ранее мы сообщали, что француз нашел в мусорном контейнере деньги. Сумма составляла 100 тысяч евро. Мужчина не присвоил находку себе. Выяснилось, что деньги принадлежат пожилой семейной паре, вещи которой, в том числе и жестяную банку с деньгами, выбросили их дети. Также в Германии был найден тысячелетний клад викингов. Это были монеты, которые датируются десятым веком и принадлежали они Харальду Гормссону, который ввел христианство в Дании.

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