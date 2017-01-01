Женщина из Бердянска нашла клад во время похорон своего кота

Женщина пошла хоронить кота, копнула землю и нашла старинные вещи.

Женщина верит, что это умерший кот помог ей отыскать клад wikipedia.org

Местная зоозащитница Валентина Мамай пошла копать могилу для своего питомца и нашла старинную Библию и другие драгоценности.

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Об этом она сообщила на своей странице в фейсбук.

Женщина является руководителем местной общественной организации защитников животных. По ее словам, в земле были “старинная библия, прогнившая от долгого лежания в земле,и целый чемодан старинных побрякушек, брошек, украшений и часов“.

Представляют ли эти предметы какую-то ценность сказать невозможно. Также неизвестно, что с этими вещами собирается делать владелица.

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Ранее мы сообщали, что француз нашел в мусорном контейнере деньги. Сумма составляла 100 тысяч евро. Мужчина не присвоил находку себе. Выяснилось, что деньги принадлежат пожилой семейной паре, вещи которой, в том числе и жестяную банку с деньгами, выбросили их дети. Также в Германии был найден тысячелетний клад викингов. Это были монеты, которые датируются десятым веком и принадлежали они Харальду Гормссону, который ввел христианство в Дании.