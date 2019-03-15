Комплекс в Турции называют "нулевой точкой истории" и является самым древним человеческим поселением из ныне известных.

В Турции официально открыли для посещения туристов старейший в мире храмовых комплекс Гебекли-Тепе. Об этом сообщает Haber.sol.

Официальное открытие руин посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. ЮНЕСКО признал Гебекли-Тепе "истинным воплощением наследия человечества".

Храм и поселения комплекса считаются самыми старыми в истории человечества. Открытие его для общественного доступа должно способствовать региональному и международному туризму.

Cмотрите фотогалерею: В Турции открыли для туристов древнейший храмовый комплекс

Ранее в Египте для туристов открыли древнюю гробницу. Также Корреспондент писал о том, что был назван один из самых романтичных городов в мире.

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