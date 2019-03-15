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В Турции открыли для туристов древнейший храмовый комплекс

Комментариев: 1
Комплекс в Турции называют "нулевой точкой истории" и является самым древним человеческим поселением из ныне известных.
В Турции открыли для туристов древнейший храмовый комплекс

В Турции официально открыли для посещения туристов старейший в мире храмовых комплекс Гебекли-Тепе. Об этом сообщает Haber.sol.

Официальное открытие руин посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. ЮНЕСКО признал Гебекли-Тепе "истинным воплощением наследия человечества".

Храм и поселения комплекса считаются самыми старыми в истории человечества. Открытие его для общественного доступа должно способствовать региональному и международному туризму.

Ранее в Египте для туристов открыли древнюю гробницу. Также Корреспондент писал о том, что был назван один из самых романтичных городов в мире.

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Теги: туризм, Турция, фото, руины, храм, Древности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
GreenPeace!    15.03.2019, 10:05
Оценка:  0
GreenPeace!
В Турции столько красивых мест,что недели не хватит на экскурсии
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