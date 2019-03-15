Больше грибов - меньше проблем в старости

Уникальный антиоксидант, который есть в грибах, может защитить мозг от многих проблем, говорят ученые.

Грибы содержат питательные вещества и минералы - витамин D, селен и спермидин, который защищает нейроны от повреждений depositphotos.com

Употребление грибов чаще двух раз в неделю может предотвратить возникновение проблем с памятью и речью у людей за 60, говорят сингапурские исследователи.

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Исследование показало, что уникальный антиоксидант, который есть в грибах, может защитить мозг от многих проблем.

Результаты исследования, проведенного Национальным университетом Сингапура, основаны на данных о 663 китайцах старше 60 лет, за чьей диетой и образом жизни ученые наблюдали в течение нескольких лет - с 2011 по 2017 год.

Они пришли к выводу, что потребление более двух порций грибов в неделю снижает шансы возникновения когнитивных проблем на 50%.

Легкие когнитивные нарушения могут привести к возникновению незначительных проблем с памятью, речью и вниманием. Эти проблемы считаются настолько серьезными, чтобы могут попасть под определение деменции.

Участников исследования спрашивали, как часто они употребляют различные виды грибов, и оказалось, что в различных тестах на мышление лучшие результаты показывали те, кто утверждал, что еженедельно съедает более 300 г грибов.

“Эта корреляция неожиданная, но обнадеживающая“, - говорит Лей Фенг, один из авторов исследования.

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“Похоже, что всего один общедоступный ингредиент может оказать огромное влияние на когнитивные функции человека“, - добавляет он.

“Впрочем, следует понимать, что речь идет о комбинации многих факторов: чай, орехи, рыба - все это также очень полезно“.

Исследователи обращают внимание на тот факт, что именно грибы являются одним из самых богатых диетических продуктов по количеству эрготионеина - антиоксиданта и противовоспалительного средства.

Грибы также содержат и другие важные питательные вещества и минералы - витамин D, селен и спермидин, который защищает нейроны от повреждений.

Впрочем, говорят авторы исследования, говорить о прямой взаимосвязи между употреблением грибов и их влиянием на когнитивные функции еще рано: у них действительно есть подтверждения, но говорить о безусловном доказательстве этого факта пока нельзя.

Ученые признают, что это исследование базировалось на показаниях самих людей о том, сколько грибов они употребляют, а эти данные могут быть и не очень точными.

Доктор Джеймс Пикетт, руководитель организации, занимающейся исследованиями болезни Альцгеймера, говорит: “Существует огромное количество факторов, которые способствуют развитию деменции и, по оценкам, треть случаев можно предотвратить, если изменить образ жизни и придерживаться правильной диеты“.

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“Деменция - одна из 10 основных причин смерти, но люди могут принять меры, которые снизят риск заболевания. Важно, чтобы мы давали рекомендации, основываясь на доказательствах, собранных в рамках многих исследований, а не увлекались результатами какого-то одного“.

“Диета, богатая фруктами, овощами и грибами, - это прекрасно, но мой главный совет - сократить потребление сахара и соли, быть физически активным, стараться меньше пить и не курить“, - считает г-н Пикетт.

Ранее Супрун призвала отказаться от употребления дикорастущих грибов. Лучше заменить их грибами, которые выращивают искусственно, подлежат контролю и продаются в торговой сети.

