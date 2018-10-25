В рейтинг гостиниц при аэропортах вошли места с бассейнами, акробатами-официантами, барами и джакузи.

Эксперты составили рейтинг самых лучших в мире отелей в аэропортах. Полный список гостиниц опубликовало издание The Sun.

Первенство в этом рейтинге досталось Aerotel Singapore в сингапурском аэропорту Чанги. Здесь расположен единственный в мире открытый бассейн в транзитном отеле. Также место отличается отличным баром и джакузи. Окна номеров выходят непосредственно на взлетно-посадочную полосу.

Второе место досталось отелю в лондонском аэропорту Станстед - Radisson Blu Stansted. В нем расположен стеклянный винный бар Angel's Wine Tower Bar. В нем более четырех тысяч бутылок, а доставляет заказ воздушный акробат-официант.

Cмотрите фотогалерею: Назван лучший в мире отель в аэропорту

На третьей строчке оказался TWA Hotel в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди. Бассейн в нем построен с видом на взлетно-посадочную полосу.

Также в топ вошли Fairmount Vancouver Airport Hotel в Ванкувере, Канада, Hilton Munich Airport Hotel в Мюнхене, Германия, Pullman Miami Airport Hotel в Майами, США, Hyatt Regency Orlando International Airport в Орландо, США, Hotel Vagar на Фарерских островах.

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