Одесский спецназовец организовал задержание девушки, чтобы сделать ей предложение

Людмила без колебаний согласилась выйти замуж за Дмитрия.

Оригинальный способ объясниться в любви и сделать предложение любимой придумал одесский спецназовец Дмитрий — он устроил для своей девушки Людмилы целый экшн с задержанием.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

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В организации “сюрприза“ влюбленному полисмену помогали коллеги. Как только Людмила вышла из дома, крепкие ребята пригласили ее в участок — как подозреваемую в мошенничестве. Девушка сопротивлялась и пыталась дать отпор, чтобы доказать, что все это - ошибка. “Мошенницу“ привезли в отдел полиции. Оказавшись на плацу, где выстроились бойцы батальона полиции особого назначения, девушка увидела своего бойфренда с цветами.

“Испытание на прочность пройдено. С Днем рождения, любимая! Выходи за меня“, — сказал спецназовец, встав на колени с букетом и кольцом.

Не колеблясь, Людмила согласилась выйти замуж за Дмитрия.

Как сообщалось, в мае 2018 года новобранец при принятии присяги сделал предложение девушке в учебном центре Десна.