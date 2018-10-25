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Одесский спецназовец организовал задержание девушки, чтобы сделать ей предложение

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Людмила без колебаний согласилась выйти замуж за Дмитрия.
Одесский спецназовец организовал задержание девушки, чтобы сделать ей предложение
© od.npu.gov.ua
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  • Спецназовец романтично сделал предложение своей возлюбленной
  • Спецназовец романтично сделал предложение своей возлюбленной
  • Спецназовец романтично сделал предложение своей возлюбленной
Одесский спецназовец организовал задержание девушки, чтобы сделать ей предложение
Спецназовец романтично сделал предложение своей возлюбленной
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Оригинальный способ объясниться в любви и сделать предложение любимой придумал одесский спецназовец Дмитрий — он устроил для своей девушки Людмилы целый экшн с задержанием.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

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В организации “сюрприза“ влюбленному полисмену помогали коллеги. Как только Людмила вышла из дома, крепкие ребята пригласили ее в участок — как подозреваемую в мошенничестве. Девушка сопротивлялась и пыталась дать отпор, чтобы доказать, что все это - ошибка. “Мошенницу“ привезли в отдел полиции. Оказавшись на плацу, где выстроились бойцы батальона полиции особого назначения, девушка увидела своего бойфренда с цветами.

“Испытание на прочность пройдено. С Днем рождения, любимая! Выходи за меня“, — сказал спецназовец, встав на колени с букетом и кольцом.

Не колеблясь, Людмила согласилась выйти замуж за Дмитрия.

Как сообщалось, в мае 2018 года новобранец при принятии присяги сделал предложение девушке в учебном центре Десна.

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Теги: предложение, Одесса, задержание, спецназ
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