В Англии сотрудники сожгли магазин, пытаясь кремировать мышь

Два сотрудника британского магазина по продаже велосипедов обнаружили в помещении мертвую мышь и решили кремировать останки прямо на рабочем месте. Как сообщило 21 мая издание Dailystar, что-то пошло не так.

Начавшийся в результате пожар быстро распространился по всему зданию и полностью уничтожил магазин, а затем перекинулся на близлежащие паб и ресторан.

Ущерб от пожара составил более двух миллионов долларов. Поджигатели признали в суде свою вину и рассказали, что "хотели развлечься в скучный день". Рассматривавший их дело судья Дэвид Пью назвал действия сотрудников магазина глупостью.

On scene at Angel Hill #BuryStEdmunds will remain closed after fire at Cycle King @SuffolkFire on scene pic.twitter.com/ghFa0uG60h