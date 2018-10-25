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В Англии сотрудники сожгли магазин, пытаясь кремировать мышь

Комментариев: 2
Сотрудники магазина по продаже велосипедов случайно сожгли магазин во время сжигания останков грызуна. Ущерб превысил два миллиона долларов.
Ущерб от пожара превысил $2 млн
Ущерб от пожара превысил $2 млн
dailystar.co.uk

Два сотрудника британского магазина по продаже велосипедов обнаружили в помещении мертвую мышь и решили кремировать останки прямо на рабочем месте. Как сообщило 21 мая издание Dailystar, что-то пошло не так.

Начавшийся в результате пожар быстро распространился по всему зданию и полностью уничтожил магазин, а затем перекинулся на близлежащие паб и ресторан.

Источник: dailystar.co.uk 
 

Ущерб от пожара составил более двух миллионов долларов. Поджигатели признали в суде свою вину и рассказали, что "хотели развлечься в скучный день". Рассматривавший их дело судья Дэвид Пью назвал действия сотрудников магазина глупостью.

Напомним, 21 мая в Киеве сгорели пять автомобилей. Немногим ранее в Одессе загоревшиеся склады привели к масштабному пожару.

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Теги: Британия, пожар, поджог, Англия, магазин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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RastaBob1    22.05.2019, 12:06
Оценка:  0
RastaBob1
инквизиция дохлой мыши
Tratarog    22.05.2019, 11:37
Оценка:  0
Tratarog
уровень мышления эуропейца!) увидел дохлую мышь - жги на месте!)
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