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Названы самые дорогие и бюджетные города для свиданий

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В Цюрихе билеты в кино, ужин на двоих в пабе, пара стаканов пива и поездка в такси обойдется 200 евро.
Цюрих - самый дорогой город для свиданий
Цюрих - самый дорогой город для свиданий
Getty

Швейцарский город Цюрих стал самым дорогим городом для романтических встреч. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на аналитиков Deutsche Bank 25 мая.

Билеты в кино, ужин на двоих в пабе, пара стаканов пива и поездка в такси в Цюрехе обойдется 200 евро. В пятерку также вошли Осло (164 доллара), Копенгаген (158 долларов), Хельсинки (151 доллар) и Токио (148 долларов). 

Последнее место в рейтинге (54-е) занял египетский Каир - сходить там на свидание обойдется в 42 доллара.

Не дороже 50 долларов романтическая встреча будет стоить также в Буэнос-Айресе (Аргентина), Стамбуле (Турция), Куала-Лумпуре (Малайзия), Маниле (Филиппины), Дакке (Бангладеш), Джакарте (Индонезия) и трех индийских городах, принявших участие в исследовании, - Нью-Дели, Мумбае и Бангалоре.

Ранее Киев вошел в десятку городов с самыми красивыми видами наряду с Нью-Йорком (США), Гаваной (Куба), Бильбао (Испания) и другими.

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Теги: рейтинг, туризм, Цюрих, свидание
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Источник: korrespondent.net

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